Сенсація в Ужгороді, перемога "Динамо" та повернення Шапаренка: результати 28 туру УПЛ

Епізод матчу 28 туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Ворсклою". Фото: УПЛ

Сьогодні, 24 травня, відбулась низка поєдинків в рамках 28 туру української Прем'єр-ліги. Так, "Дніпро-1" зазнав фатальної поразки від "Ворскли", а "Динамо" розібралось з "Колосом".

Детальніше про ці матчі в матеріалі Новини.LIVE.

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"Дніпро-1" зробив донецькому "Шахтарю" подарунок неабиякої щедрості в матчі 28 туру УПЛ. Команда Олекснадра Кучера несподівано програла на власному полі полтавській "Ворсклі" — 1:2.

Футболісти "Ворскли" і "Дніпра-1" ведуть боротьбу за м'яч. Фото: УПЛ

Поєдинок для господарів розпочався успішно — вже на четвертій хвилині рахунок відкрив Домінго Бланко. Здавалося, все йде за планом. Втім, гості досить швидко відігралися, а в самій кінцівці першого тайму вирвалися вперед зусиллями Ібрахіма Кане.

У другому таймі "Дніпро-1" усіма силами намагався змінити ситуацію, але марно — фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "Ворскли".

Тож тепер, аби зберегти шанси на чемпіонство, дніпрянам потрібно, щоб "Зоря" бодай не програла "Шахтарю".

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Ужгород. Стадіон "Авангард"

СК "Дніпро-1" — "Ворскла" — 1:2

Голи: Домінго Бланко 4 — Олександр Скляр 11 (пен.), Ібрахім Кане 45+4

СК "Дніпро-1": Владислав Рибак, Володимир Адамю'к, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Жоау Пеглов (Володимир Танчик 84), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 73), Домінго Бланко (Олексій Гуцуляк 46), Олександр Сваток (Хайнер 58), Рональд Матарріта (Євген Пасіч 46)

"Ворскла": Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Руслан Степанюк, Володимир Чеснаков, Василь Кравець, Ілля Крупський, Андрій Бацула, Іван Нестеренко (2003) (Артем Кулаковський 79), Артем Челядін (Лукас Рамірес 79), Ібрахім Кане (Дмитро Черниш 88)

Попередження: Володимир Адам'юк 10, Домінго Бланко 45+1, Руслан Бабенко 50, Олександр Сваток 52, Євген Пасіч 84, Володимир Танчик 90+3 — Ібрахім Кане 85, Артем Кулаковський 90+4

"Динамо" впоралось з "Колосом"

Київське "Динамо" не зустріло серйозного супротиву від ковалівського "Колосу" на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Вже на дев'ятій хвилині зустрічі автоголом у власні ворота відзначився Євген Волинець. Цей подарунок киянам став основним моментом першого тайму.

Ігровий епізод матчу "Колос" — "Динамо". Фото: УПЛ

Основні події розгорнулися у другій половині гри.

Мінімальна перевага "динамівців" зберігалася аж до середини тайму. Після цього кияни увімкнули максимальні оберти й збільшили свою перевагу: спочатку гол у свй актив записав Андрієвський, а добив "Колос" Волошин — нападник поставив крапку вже у доданий арбітром час.

Варто зазначити, що вперше після довготривалої паузи на поле повернувся Микола Шапаренко. Півзахисник зіграв більше 20 хвилин у цьому протистоянні.

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Київ, стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

"Колос" — "Динамо" — 0:3

Голи: Євген Волинець 9 (авт.), Олександр Андрієвський 68, Назар Волошин 90+3

"Колос": Євген Волинець, Павло Оріховський, Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Кіріл Попов 72), Владислав Ємець, Ніколай Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій М'якушко (Владислав Велетень 72), Сергій Болбат (Олег Криворучко 67), Олег Ільїн (Артем Гусол 78), Андрей Богданов

"Динамо": Георгій Бущан, Костянтин Вівчаренко, Владислав Кабаєв (Назар Волошин 60), Володимир Шепелєв (Сергій Сидорчук 60), Кахім Перріс, Ерік Рамірес (Деніс Гармаш 75), Олександр Андрієвський (Микола Шапаренко 69), Олександр Тимчик, Максим Дячук (Антон Боль 75), Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Попередження: Павло Оріховський 88 — Кахім Періс 26

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