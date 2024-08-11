Сербия обыграла Хорватию в ватерпольном финале Олимпиады-2024

Сербия в ватерпольном дерби обыграла Хорватию — кто стал героем олимпийского финала
В последний день Олимпиады-2024 в Париже состоялся финал по водному поло среди мужчин. Сборные Сербии и Хорватии были фаворитами в этой дисциплине еще до старта Игр в Париже.
Финальный поединок прошел в бескомпромиссной и жесткой борьбе, сообщает портал Новини.LIVE.
Одним из последних финалов на Олимпиаде в Париже стал мужской турнир по водному поло. Это противостояние превратилось в дерби, поскольку его участники являются главными претендентами на награду в этом виде спорта.
Кто победил в финале ОИ-2024
Мужская сборная Сербии защитила титул действующих олимпийских чемпионов. В Токио сербы оказались сильнее Греции, на этот раз подопечные Уроша Стефановича доминировали в поединке с принципиальным соперником.
Сербы ни разу не позволили усомниться в своем преимуществе. Они обыграли сборную Хорватии со счетом 13:11. Героем поединка стал сербский спортсмен Милош Чук, который забил три гола в финале.
Это третья победа в финале Олимпиады подряд. Сборная Сербии впервые в своей истории завоевала олимпийское золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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