Сербия обыграла Хорватию в ватерпольном финале Олимпиады-2024

Сборные Сербии и Хорватии играют в финале матча по водному поло. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

В последний день Олимпиады-2024 в Париже состоялся финал по водному поло среди мужчин. Сборные Сербии и Хорватии были фаворитами в этой дисциплине еще до старта Игр в Париже.

Финальный поединок прошел в бескомпромиссной и жесткой борьбе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Одним из последних финалов на Олимпиаде в Париже стал мужской турнир по водному поло. Это противостояние превратилось в дерби, поскольку его участники являются главными претендентами на награду в этом виде спорта.

Сборная Сербии по водному поло празднует победу. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Кто победил в финале ОИ-2024

Мужская сборная Сербии защитила титул действующих олимпийских чемпионов. В Токио сербы оказались сильнее Греции, на этот раз подопечные Уроша Стефановича доминировали в поединке с принципиальным соперником.

Сербы ни разу не позволили усомниться в своем преимуществе. Они обыграли сборную Хорватии со счетом 13:11. Героем поединка стал сербский спортсмен Милош Чук, который забил три гола в финале.

Это третья победа в финале Олимпиады подряд. Сборная Сербии впервые в своей истории завоевала олимпийское золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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