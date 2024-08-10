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Хорватский ватерполист стал звездой Олимпиады в Париже из-за "неспортивного" вида

10 августа 2024 13:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Хорватский ватерполист Врлич стал героем Олимпиады-2024 из-за нестандартной внешности
Йосип Врлич (второй справа) в составе сборной Хорватии. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina
Валерий Ковалевич - Редактор

Мужская сборная Хорватии по водному поло вышла в финал Олимпиады в Париже. Один из представителей этой команды пополнил список спортсменов, о которых по время Игр-2024 заговорил весь мир. 

Йосип Врлич завоевал немало титулов за свою долгую карьеру, но пик популярности ватерполиста наступил на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Опытный 38-летний хорват Йосип Врлич является одним из самых уникальных спортсменов на Олимпиаде в Париже. Это вторые Игры в его карьере. В 2016-м году Врлич уже участвовал в Олимпиаде, но тогда он выступал в составе сборной Бразилии. А в Париже Йосип дошел до финала ватерпольного турнира в составе национальной команды Хорватии. Вот только болельщиков привлек совсем не этот факт. 

Йосип Врлич
Йосип Врлич (справа) празднует выход в финал Олимпиады-2024. Фото: скриншот YouTube

Врлич набирает популярность 

Титулованный ватерполист, который завоевывал медали в хорватских, бразильских, испанских и сербских командах, является настоящим богатырем сборной Хорватии. При росте 198 см его вес составляет 135 кг. С виду Врлич вовсе не кажется спортсменом, однако он является важным игроком для национальной команды. 

Болельщики создают фанатские страницы в социальных сетях, которые посвящены Врличу. Хорватский ватерполист покорил миллионы людей, которые благодаря ему поняли, что даже с не идеальным телом можно добиваться успехов в спорте. 

В финале мужского турнира по водному полу сборная Хорватии сыграет с Сербией в воскресенье, 11 августа. Начало поединка в 15:00. 

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