Хорватський ватерполіст Врлич став героєм Олімпіади-2024 через нестандартну зовнішність

Йосип Врлич (другий праворуч) у складі збірної Хорватії. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Чоловіча збірна Хорватії з водного поло вийшла у фінал Олімпіади у Парижі. Один із представників цієї команди поповнив список спортсменів, про яких під час Ігор-2024 заговорив увесь світ.

Йосип Врлич виборов чимало титулів за свою довгу кар'єру, але пік популярності ватерполіста настав на ОІ-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Досвідчений 38-річний хорват Йосип Врлич є одним із найунікальніших спортсменів на Олімпіаді в Парижі. Це другі Ігри у його кар'єрі. У 2016 році Врлич вже брав участь в Олімпіаді, але тоді він виступав у складі збірної Бразилії. А у Парижі Йосип дійшов до фіналу ватерпольного турніру у складі національної команди Хорватії. Ось тільки вболівальників здивував не цей факт.

Йосип Врлич (праворуч) святкує вихід у фінал Олімпіади-2024. Фото: скриншот YouTube

Врлич став популярним

Титулований ватерполіст, який здобував медалі у хорватських, бразильських, іспанських та сербських командах, є справжнім богатирем збірної Хорватії. При зрості 198 см його вага становить 135 кг. На вигляд Врлич зовсім не здається спортсменом, проте він є важливим гравцем для національної команди.

Вболівальники створюють фанатські сторінки у соціальних мережах, присвячених Врличу. Хорватський ватерполіст підкорив мільйони людей, які завдяки йому зрозуміли, що навіть із не ідеальним тілом можна досягати успіхів у спорті.

У фіналі чоловічого турніру з водної статі збірна Хорватії зіграє із Сербією у неділю, 11 серпня. Початок поєдинку о 15.00.

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