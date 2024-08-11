Сербія обіграла Хорватію у ватерпольному фіналі Олімпіади-2024

Збірні Сербії та Хорватії грають у фіналі матчу з водного поло. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

В останній день Олімпіади-2024 у Парижі відбувся фінал із водного поло серед чоловіків. Збірні Сербії та Хорватії були фаворитами у цій дисципліні ще до старту Ігор у Парижі.

Фінальний поєдинок відбувся у безкомпромісній та жорсткій боротьбі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Одним з останніх фіналів на Олімпіаді в Парижі став чоловічий турнір із водного поло. Це протистояння перетворилося на дербі, оскільки його учасники є головними претендентами на нагороду у цьому виді спорту.

Збірна Сербії з водяного поло святкує перемогу. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Хто переміг у фіналі ОІ-2024

Чоловіча збірна Сербії захистила титул чинних олімпійських чемпіонів. У Токіо серби виявилися сильнішими за Грецію, цього разу підопічні Уроша Стефановича домінували в поєдинку з принциповим суперником.

Серби жодного разу не дозволили засумніватися у своїй перевазі. Вони обіграли збірну Хорватії з рахунком 13:11. Героєм поєдинку став сербський спортсмен Мілош Чук, який забив три голи у фіналі.

Це третя перемога у фіналі Олімпіади поспіль. Збірна Сербії вперше у своїй історії виборола олімпійське золото в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.