Сербія обіграла Хорватію у ватерпольному фіналі Олімпіади-2024

Сербія у ватерпольному дербі обіграла Хорватію — хто став героєм олімпійського фіналу
В останній день Олімпіади-2024 у Парижі відбувся фінал із водного поло серед чоловіків. Збірні Сербії та Хорватії були фаворитами у цій дисципліні ще до старту Ігор у Парижі.
Фінальний поєдинок відбувся у безкомпромісній та жорсткій боротьбі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Одним з останніх фіналів на Олімпіаді в Парижі став чоловічий турнір із водного поло. Це протистояння перетворилося на дербі, оскільки його учасники є головними претендентами на нагороду у цьому виді спорту.
Хто переміг у фіналі ОІ-2024
Чоловіча збірна Сербії захистила титул чинних олімпійських чемпіонів. У Токіо серби виявилися сильнішими за Грецію, цього разу підопічні Уроша Стефановича домінували в поєдинку з принциповим суперником.
Серби жодного разу не дозволили засумніватися у своїй перевазі. Вони обіграли збірну Хорватії з рахунком 13:11. Героєм поєдинку став сербський спортсмен Мілош Чук, який забив три голи у фіналі.
Це третя перемога у фіналі Олімпіади поспіль. Збірна Сербії вперше у своїй історії виборола олімпійське золото в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
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