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Сербия собирается сыграть с Россией футбольный матч

15 декабря 2023 21:50
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Агабекян Карен
редактор
Сербия собирается сыграть с Россией футбольный матч
Сборная Сербии по футболу. Фото: Gudelj REUTERS/Zorana Jevtic
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Агабекян Карен
редактор

Сборная России по футболу впервые с 24 февраля 2022 года может сыграть матч против европейской сборной. На игру с агрессорами согласилась Сербия.

Об этом сообщило сербское издание Tanjug.

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Сборная России по футболу. Фото: twitter.com/teamrussia

Россия отстранена от футбола

После начала полномасштабного российского вторжения ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров.

На время отстранения россияне могут проводить только товарищеские матчи. Первым европейским соперником РФ в 2022 году должна была стать Босния и Герцеговина, но из-за общественного резонанса и протеста игроков во главе с Эдином Джеко матч отменили.

Поэтому с начала вторжения Россия сыграла товарищеские матчи лишь с Ираком, Камеруном и Кубой. Ранее еще появилась информация, что РФ может провести игру с Бразилией.

По информации источников в Ассоциации футбола Сербии, матч состоится в марте 2024 года.

При этом матч еще под вопросом, поскольку Сербия ждет разрешения от ФИФА и УЕФА.

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