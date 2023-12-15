Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сербія збирається зіграти з Росією футбольний матч arrow

Сербія збирається зіграти з Росією футбольний матч

15 грудня 2023 21:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сербія збирається зіграти з Росією футбольний матч
Збірна Сербії з футболу. Фото: Gudelj REUTERS/Zorana Jevtic
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна Росії з футболу вперше з 24 лютого 2022 року може зіграти матч проти європейської збірної. На гру із агресорами погодилася Сербія.

Про це повідомило сербське видання Tanjug.

Читайте також:
Збірна Росії з футболу
Збірна Росії з футболу. Фото: twitter.com/teamrussia

Росія відсторонена від футболу

Після початку повномасштабного російського вторгнення ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від міжнародних турнірів.

На час усунення росіяни можуть проводити лише товариські матчі. Першим європейським суперником РФ у 2022 році мала стати Боснія та Герцеговина, але через громадський резонанс і протест гравців на чолі з Едіном Джеко матч скасували.

Тому з початку вторгнення Росія зіграла товариські матчі лише з Іраком, Камеруном та Кубою. Раніше з'явилася інформація, що РФ може провести гру з Бразилією.

За інформацією джерел в Асоціації футболу Сербії, матч відбудеться у березні 2024 року.

При цьому матч ще під питанням, оскільки Сербія чекає дозволу від ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Миколенко отримав травму — що відомо.

УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело.

Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.

Донецький "Шахтар" дізнався про можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них "Рома" та "Спортінг".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі