Сербія збирається зіграти з Росією футбольний матч

Збірна Сербії з футболу. Фото: Gudelj REUTERS/Zorana Jevtic

Збірна Росії з футболу вперше з 24 лютого 2022 року може зіграти матч проти європейської збірної. На гру із агресорами погодилася Сербія.

Про це повідомило сербське видання Tanjug.

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Збірна Росії з футболу. Фото: twitter.com/teamrussia

Росія відсторонена від футболу

Після початку повномасштабного російського вторгнення ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від міжнародних турнірів.

На час усунення росіяни можуть проводити лише товариські матчі. Першим європейським суперником РФ у 2022 році мала стати Боснія та Герцеговина, але через громадський резонанс і протест гравців на чолі з Едіном Джеко матч скасували.

Тому з початку вторгнення Росія зіграла товариські матчі лише з Іраком, Камеруном та Кубою. Раніше з'явилася інформація, що РФ може провести гру з Бразилією.

За інформацією джерел в Асоціації футболу Сербії, матч відбудеться у березні 2024 року.

При цьому матч ще під питанням, оскільки Сербія чекає дозволу від ФІФА та УЄФА.

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