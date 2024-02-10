Середа выиграл первую в истории Украины медаль ЧМ — что известно

Бронзовый медалист чемпионата мира Алексей Середа. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре сборной Украине по прыжкам в воду покорилось историческое достижение. Команда выиграла первую медаль на 10-метровой вышке у мужчин.

Творцом достижения стал Алексей Середа, сообщил портал Новини.LIVE.

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В общем это третья медаль Украины на чемпионате мира и вторая в прыжках в воду.

Украинский прыгун в воду Алексей Середа во время выполенения прыжка. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Историческая медаль Середы

Украинский прыгун в воду в Дохе выиграл бронзовую медаль. В финале Середа набрал 528,65 балла.

Выиграл в прыжках в воду Хао Ян из Китая — 564,05. Второе место также досталось прыгуну из Поднебесной — 553,20.

Эта медаль стала первой в истории Украины в одиночных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин.

На чемпионате мира у Середы уже вторая бронзовая медаль. Ранее в Дохе Алексей вместе с Кириллом Болюхом стал третьим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В общем Середа выиграл уже четыре медали на чемпионатах мира — 2 серебряные, 2 бронзовые награды.

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