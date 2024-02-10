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Середа виграла першу в історії України медаль ЧС — що відомо

10 лютого 2024 21:06
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Агабекян Карен
редактор
Середа виграла першу в історії України медаль ЧС — що відомо
Бронзовий медаліст чемпіонату світу Олексій Середа. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Катарі збірній України зі стрибків у воду підкорилося історичне досягнення. Команда виграла першу медаль на 10-метровій вишці у чоловіків.

Творцем досягнення став Олексій Середа, повідомив портал Новини.LIVE.

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Загалом це третя медаль України на чемпіонаті світу та друга у стрибках у воду.

Олексій Середа
Український стрибун у воду Олексій Середа під час виконання стрибка. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Історична медаль Середи

Український стрибун у воду у Досі виграв бронзову медаль. У фіналі Середа набрав 528,65 балів.

Виграв у стрибках у воду Хао Ян із Китаю — 564,05. Друге місце також дісталося стрибуну з Піднебесної — 553,20.

Ця медаль стала першою в історії України в одиночних стрибках із 10-метрової вишки у чоловіків.

На чемпіонаті світу у Середи вже друга бронзова медаль. Раніше в Досі Олексій разом із Кирилом Болюхом став третім у синхронних стрибках із 10-метрової вежі.

Загалом Середа виграв уже чотири медалі на чемпіонатах світу — 2 срібні, 2 бронзові нагороди.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

Катар
Олексій Середа
стрибки у воду
Збірна України з прижків у воду

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