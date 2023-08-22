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Серхио Рамос может сыграть против "Динамо": что известно

22 августа 2023 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Серхио Рамос может сыграть против "Динамо": что известно
Серхио Рамос на тренировке. Фото: instagram.com/sergioramos/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос близок к подписанию контракта с турецким клубом. Он может продолжить карьеру в стамбульском "Бешикташе". 

"Черные орлы" стремятся как можно быстрее заключить соглашение с опытным игроком, сообщает Foot Mercato

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Серхио Рамос продолжает поиски нового клуба. Прошлый сезон он провел в составе "ПСЖ", за который сыграл 45 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал результативную передачу. В июне у Рамоса закончился контракт с французским клубом, стороны решили не продлевать соглашение. 

Вариант с переходом в "Бешикташ" 

Серхио Рамос предложил свои услуги "Севилье", воспитанником которой он и является. Однако испанский клуб отказался от варианта с трансфером 37-летнего футболиста. Также Рамосом заинтересовался турецкий "Галатасарай", а недавно защитника захотел подписать еще и "Бешикташ". 

Серхио Рамос
Серхио Рамос с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/sergioramos/

Стамбульцы предлагают опытному футболисту контракт на год с возможностью продления соглашения еще на сезон. Уже в ближайший четверг, 24 августа, "Бешикташ" сыграет с киевским "Динамо" в квалификационном поединке Лиги Конференций. Вряд ли Серхио Рамос успеет принять участие в этом поединке, но у него будет возможность выйти на поле в ответной встрече, если трансфер все-таки состоится. 

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