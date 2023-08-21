Следующий соперник "Динамо" купил футболиста в России

"Бешикташ" заплатил россиянам. Фото: "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" усилился перед матчами плей-офф квалификации Лиги конференций против киевского "Динамо". Для этого им пришлось заплатить россиянам.

Турецкий клуб приобрел игрока из чемпионата России, сообщил официальный сайт стамбульцев.

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Турецкий клуб приобрел у московского ЦСКА казахстанского полузащитника Бахтияра Зайнутдинова.

25-летний футболист переехал в Турцию за 4,5 млн евро. Также он подписал контракт до лета 2027 года.

В ЦСКА Зайнутдинов провел 82 матча, в которых забил семь мячей. Футболист также имеет за спиной 30 матчей за сборную Казахстана и забил в них 12 голов.

Бахтияр Зайнутдинов. Фото: ФК "Бешикташ"

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость 25-летнего казахстанца в 6 млн евро.

Отметим, что "Динамо" Киев сыграет матчи плей-офф Лиги конференций против "Бешикташа" 24 и 31 августа.

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