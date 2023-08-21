Наступний суперник "Динамо" купив футболіста в Росії

"Бешикташ" заплатив росіянам. Фото: "Бешикташ"

Турецький "Бешикташ" посилився перед матчами плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти київського "Динамо". Для цього їм довелося заплатити росіянам.

Турецький клуб придбав гравця із чемпіонату Росії, повідомив офіційний сайт стамбульців.

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"Бешикташ" допоміг Росії

Турецький клуб придбав у московського ЦСКА казахстанського півзахисника Бахтіяра Зайнутдінова.

25-річний футболіст переїхав до Туреччини за 4,5 млн євро. Також він підписав контракт до літа 2027 року.

У ЦСКА Зайнутдінов провів 82 матчі, в яких забив сім м'ячів. Футболіст також має за спиною 30 матчів за збірну Казахстану та забив у них 12 голів.

Бахтіяр Зайнутдінов. Фото: "Бешикташ"

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість 25-річного казахстанця у 6 млн євро.

Зазначимо, що "Динамо" Київ зіграє матчі плей-офф Ліги конференцій проти "Бешикташа" 24 та 31 серпня.

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