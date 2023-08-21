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Наступний суперник "Динамо" купив футболіста в Росії

21 серпня 2023 20:41
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Агабекян Карен
редактор
Наступний суперник "Динамо" купив футболіста в Росії
"Бешикташ" заплатив росіянам. Фото: "Бешикташ"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Турецький "Бешикташ" посилився перед матчами плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти київського "Динамо". Для цього їм довелося заплатити росіянам.

Турецький клуб придбав гравця із чемпіонату Росії, повідомив офіційний сайт стамбульців.

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"Бешикташ" допоміг Росії

Турецький клуб придбав у московського ЦСКА казахстанського півзахисника Бахтіяра Зайнутдінова.

25-річний футболіст переїхав до Туреччини за 4,5 млн євро. Також він підписав контракт до літа 2027 року.

У ЦСКА Зайнутдінов провів 82 матчі, в яких забив сім м'ячів. Футболіст також має за спиною 30 матчів за збірну Казахстану та забив у них 12 голів.

Бахтіяр Зайнутдінов. Фото: "Бешикташ"

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість 25-річного казахстанця у 6 млн євро.

Зазначимо, що "Динамо" Київ зіграє матчі плей-офф Ліги конференцій проти "Бешикташа" 24 та 31 серпня.

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