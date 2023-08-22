Серхіо Рамос може зіграти проти "Динамо": що відомо

Серхіо Рамос на тренуванні. Фото: instagram.com/sergioramos/

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос близький до підписання контракту із турецьким клубом. Він може продовжити кар'єру в стамбульському "Бешикташі".

"Чорні орли" прагнуть якнайшвидше укласти угоду з досвідченим гравцем, повідомляє Foot Mercato.

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Серхіо Рамос продовжує пошуки нового клубу. Минулий сезон він провів у складі "ПСЖ", за який зіграв 45 поєдинків у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та зробив результативну передачу. У червні у Рамоса закінчився контракт із французьким клубом, сторони вирішили не продовжувати угоду.

Варіант із переходом у "Бешикташ"

Серхіо Рамос запропонував свої послуги "Севільї", вихованцем якої він і є. Проте іспанський клуб відмовився від варіанта із трансфером 37-річного футболіста. Також Рамосом зацікавився турецький "Галатасарай", а нещодавно захисника захотів підписати ще й "Бешикташ".

Серхіо Рамос із дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/sergioramos/

Стамбульці пропонують досвідченому футболісту контракт на рік із можливістю продовження угоди ще на сезон. Вже найближчого четверга, 24 серпня, "Бешикташ" зіграє з київським "Динамо" у кваліфікаційному поєдинку Ліги Конференцій. Навряд чи Серхіо Рамос встигне взяти участь у цьому поєдинку, але у нього буде можливість вийти на поле у зустрічі-відповіді, якщо трансфер все-таки відбудеться.

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