Сестра пленного бойца Азова завоевала три медали на престижном турнире по художественной гимнастике

Виктория Богачева. Коллаж: НОК

Сестра пленного бойца "Азова" Виктория Богачева трижды поднималась на пьедестал на престижном турнире по художественной гимнастике, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Все участники слушали гимн Украины, а свои успехи спортсменка посвятила брату.

Об этом сообщил НОК Украины, передает Новини.LIVE.

Богачева выиграла "золото" в упражнениях с обручем и "серебро" в многоборье и за выступление с булавами.

Во время соревнований украинка продемонстрировала флаг бригады Азов и плакат с надписью:

"Они тебя защищали… Твоя очередь!!! Не молчи".

Как стало известно, родной брат спортсменки, участвовавший в боях за Мариуполь и защищавший "Азовсталь", до сих пор находится в плену.

Акции проходят еженедельно

Напомним, родственники и близкие пленных украинских военнослужащих вышли на акцию на Майдане, чтобы напомнить о том, что украинские военные, защитники Мариуполя все еще находятся в неволе.

Всего на главной площади столицы собралось около двух тысяч человек. На акции находились жены и матери бойцов, их дети. Присоединились к акции также военные и бывшие пленники.

Такие мероприятия семьи военнопленных бойцов "Азова" проводят еженедельно.

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