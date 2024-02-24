Сестра пленного бойца Азова завоевала три медали на престижном турнире по художественной гимнастике
Сестра пленного бойца "Азова" Виктория Богачева трижды поднималась на пьедестал на престижном турнире по художественной гимнастике, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Все участники слушали гимн Украины, а свои успехи спортсменка посвятила брату.
Об этом сообщил НОК Украины, передает Новини.LIVE.
Богачева выиграла "золото" в упражнениях с обручем и "серебро" в многоборье и за выступление с булавами.
Во время соревнований украинка продемонстрировала флаг бригады Азов и плакат с надписью:
"Они тебя защищали… Твоя очередь!!! Не молчи".
Как стало известно, родной брат спортсменки, участвовавший в боях за Мариуполь и защищавший "Азовсталь", до сих пор находится в плену.
Акции проходят еженедельно
Напомним, родственники и близкие пленных украинских военнослужащих вышли на акцию на Майдане, чтобы напомнить о том, что украинские военные, защитники Мариуполя все еще находятся в неволе.
Всего на главной площади столицы собралось около двух тысяч человек. На акции находились жены и матери бойцов, их дети. Присоединились к акции также военные и бывшие пленники.
Такие мероприятия семьи военнопленных бойцов "Азова" проводят еженедельно.
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