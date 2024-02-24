Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сестра пленного бойца Азова завоевала три медали на престижном турнире по художественной гимнастике arrow

Сестра пленного бойца Азова завоевала три медали на престижном турнире по художественной гимнастике

24 февраля 2024 13:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сестра пленного бойца Азова завоевала три медали на престижном турнире по художественной гимнастике
Виктория Богачева. Коллаж: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сестра пленного бойца "Азова" Виктория Богачева трижды поднималась на пьедестал на престижном турнире по художественной гимнастике, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Все участники слушали гимн Украины, а свои успехи спортсменка посвятила брату.

Об этом сообщил НОК Украины, передает Новини.LIVE.

Богачева выиграла "золото" в упражнениях с обручем и "серебро" в многоборье и за выступление с булавами.

Во время соревнований украинка продемонстрировала флаг бригады Азов и плакат с надписью:

"Они тебя защищали… Твоя очередь!!! Не молчи".

Как стало известно, родной брат спортсменки, участвовавший в боях за Мариуполь и защищавший "Азовсталь", до сих пор находится в плену.

Акции проходят еженедельно

Напомним, родственники и близкие пленных украинских военнослужащих вышли на акцию на Майдане, чтобы напомнить о том, что украинские военные, защитники Мариуполя все еще находятся в неволе.

Всего на главной площади столицы собралось около двух тысяч человек. На акции находились жены и матери бойцов, их дети. Присоединились к акции также военные и бывшие пленники.

Такие мероприятия семьи военнопленных бойцов "Азова" проводят еженедельно.

Напомним, вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны. 

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.

ОАЭ
пленные
Азовсталь
полк "Азов"
Гимнастика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме