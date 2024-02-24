Сестра полоненого бійця Азову здобула три медалі на престижному турнірі з художньої гімнастики

Вікторія Богачова. Колаж: НОК

Сестра полоненого бійця Азову Вікторія Богачова тричі підіймалась на п'єдестал на престижному турнірі з художньої гімнастики, що проходив у Об’єднаних Арабських Еміратах. Усі учасники слухали гімн України, а свої успіхи спортсменка присвятила братові.

Про це повідомив НОК України, передає Новини.LIVE.

Богачова виграла "золото" у вправах з обручем і "срібло" у багатоборстві та за виступ з булавами.

Під час змагань українка продемонструвала прапор бригади "Азов" і плакат із написом:

"Вони тебе захищали… Твоя черга!!! Не мовчи".

Як стало відомо, рідний брат спортсменки, який брав участь в боях за Маріуполь та захищав "Азовсталь", досі перебуває у російському полоні.

Акції відбуваються щотижня

Нагадаємо, родичі та близькі полонених українських військовослужбовців вийшли на акцію на Майдані, щоб нагадати про те, що українські військові, захисники Маріуполя досі перебувають в неволі.

Всього на головній площі столиці зібралося близько двох тисяч людей. На акції були дружини та матері бійців, їхні діти. Долучилися до акції також військові та колишні полонені.

Такі заходи родини військовополонених бійців "Азову" проводять щотижня.

Нагадаємо, вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

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