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Шахматистам, которые сменили пол, запрещено участвовать в женских турнирах

17 августа 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахматистам, которые сменили пол, запрещено участвовать в женских турнирах
Сара Хадем на турнире по шахматам. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время Кубка Мира по шахматам, который проходит в Азербайджане, произошел скандал. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о резонансном нововведении.

Игрокам, которые сменили пол с мужского на женский, запрещено участвовать в женских турнирах, сообщает официальный сайт ФИДЕ. 

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Начиная с 21 августа вступают в действие новые правила, которые составлены в ФИДЕ. Речь идет о том, что теперь шахматисты, которые совершили трансгендерный переход (в данном случае речь идет о мужчинах, которые стали женщинами — Ред.), не смогут выступать в женских турнирах. 

Ниджат Абасов
Ниджат Абасов делает ход. Фото: instagram.com/fide_chess/

Детали скандала в ФИДЕ

Шахматисты, которые сменили пол с мужского на женский, попали в категорию спортсменов, которым больше не позволят принимать участие в женских турнирах. При этом они могут выступать на открытых соревнованиях. Все их титулы, которые были завоеваны ими раньше, остаются в силе. 

В случае, если шахматист сменит пол с женского на мужской, его титулы женских турниров не сохранятся. Они могут быть возвращены лишь при обратной смене пола. При этом рейтинг и все санкции из-за смены пола остаются неизменны. 

Такие нововведения вызвали неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Важно напомнить, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. 

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