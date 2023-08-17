Шахістам, які змінили стать, заборонено брати участь у жіночих турнірах

Сара Хадем на турнірі з шахів. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Під час Кубка Світу з шахів, що проходить в Азербайджані, стався скандал. Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про резонансне нововведення.

Гравцям, які змінили стать з чоловічої на жіночу, заборонено брати участь у жіночих турнірах, повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

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Починаючи з 21 серпня набувають чинності нові правила, які складені у ФІДЕ. Йдеться про те, що тепер шахісти, які здійснили трансгендерний перехід (у такому випадку йдеться про чоловіків, які стали жінками — Ред.), не зможуть виступати у жіночих турнірах.

Ніджат Абасов робить хід. Фото: instagram.com/fide_chess/

Деталі скандалу у ФІДЕ

Шахісти, які змінили стать з чоловічої на жіночу, потрапили до категорії спортсменів, яким більше не дозволять брати участь у жіночих турнірах. Вони можуть виступати на відкритих змаганнях. Усі їхні титули, які були завойовані ними раніше, залишаються чинними.

У разі, якщо шахіст змінить стать з жіночої на чоловічу, його титули жіночих турнірів не збережуться. Вони можуть бути повернуті лише за зворотної зміни статі. При цьому рейтинг та всі санкції через зміну статі залишаються незмінними.

Такі нововведення викликали неоднозначну реакцію у світовій спільноті. Президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович.

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