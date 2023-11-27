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Шахтер — Антверпен: прогнозы букмекеров и анонс матча ЛЧ

27 ноября 2023 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер — Антверпен: прогнозы букмекеров и анонс матча ЛЧ
"Горняки" перед поединком. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" примет в Гамбурге бельгийский "Антверпен" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горнякам" необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира. 

Команда Марино Пушича отстает от лидеров квартета на три очка, напоминает портал Новини.LIVE. 

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После четырех туров Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" занимает третье место в квартете "Н". Подопечные Марино Пушича набрали шесть очков. У "Барселоны" и "Порту" на три балла больше. "Антверпен" является аутсайдером группы, которые проиграл все свои предыдущие поединки. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Прогноз на матч "Шахтер" — "Антверпен" 

Подопечным Марка ван Боммеля не удается продемонстрировать тот футбол, который позволил этой команде оформить дубль в прошлом сезоне. Участие в нескольких турнирах сразу тяжело дается игрокам "Антверпена". 

В прошлые выходные эта команда сыграла вничью на выезде (1:1) против СТВВ в чемпионате Бельгии. Подопечные ван Боммеля считаются аутсайдерами накануне поединка с "Шахтером". Коэффициент на победу бельгийцев составляет 3,82. Букмекерская контора VBET предлагает коэффициент 2,04 в пользу "Шахтера". Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,68. 

Эксперты считают, что матч получится результативным. Коэффициент на "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 1,89. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 2,03. 

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