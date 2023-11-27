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Шахтар — Антверпен: прогнози букмекерів та анонс матчу ЛЧ

27 листопада 2023 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар — Антверпен: прогнози букмекерів та анонс матчу ЛЧ
"Гірники" перед поєдинком. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" прийме у Гамбурзі бельгійський "Антверпен" у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірникам" необхідно перемагати, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф турніру.

Команда Маріно Пушича відстає від лідерів квартету на три очки, нагадує портал Новини.LIVE. 

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Після чотирьох турів Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" посідає третє місце у квартеті "Н". Підопічні Маріно Пушича набрали шість очок. У "Барселони" та "Порту" на три бали більше. "Антверпен" є аутсайдером групи, який програв усі свої попередні поєдинки.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Прогноз на матч "Шахтар" — "Антверпен"

Підопічним Марка ван Боммеля не вдається продемонструвати той футбол, який дозволив цій команді оформити дубль минулого сезону. Участь у кількох турнірах одразу важко дається гравцям "Антверпена".

Минулими вихідними ця команда зіграла внічию на виїзді (1:1) проти СТВВ у чемпіонаті Бельгії. Підопічні ван Боммеля вважаються аутсайдерами напередодні поєдинку із "Шахтарем". Коефіцієнт перемоги бельгійців становить 3,82. Букмекерська контора VBET пропонує коефіцієнт 2,04 на користь "Шахтаря". Нічия у цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 3,68.

Експерти вважають, що матч вийде результативним. Коефіцієнт на "Тотал Більше 2,5" голів оцінено коефіцієнтом 1,89. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,03.

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