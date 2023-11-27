Шахтар — Антверпен: прогнози букмекерів та анонс матчу ЛЧ
Донецький "Шахтар" прийме у Гамбурзі бельгійський "Антверпен" у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірникам" необхідно перемагати, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф турніру.
Команда Маріно Пушича відстає від лідерів квартету на три очки, нагадує портал Новини.LIVE.
Після чотирьох турів Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" посідає третє місце у квартеті "Н". Підопічні Маріно Пушича набрали шість очок. У "Барселони" та "Порту" на три бали більше. "Антверпен" є аутсайдером групи, який програв усі свої попередні поєдинки.
Прогноз на матч "Шахтар" — "Антверпен"
Підопічним Марка ван Боммеля не вдається продемонструвати той футбол, який дозволив цій команді оформити дубль минулого сезону. Участь у кількох турнірах одразу важко дається гравцям "Антверпена".
Минулими вихідними ця команда зіграла внічию на виїзді (1:1) проти СТВВ у чемпіонаті Бельгії. Підопічні ван Боммеля вважаються аутсайдерами напередодні поєдинку із "Шахтарем". Коефіцієнт перемоги бельгійців становить 3,82. Букмекерська контора VBET пропонує коефіцієнт 2,04 на користь "Шахтаря". Нічия у цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 3,68.
Експерти вважають, що матч вийде результативним. Коефіцієнт на "Тотал Більше 2,5" голів оцінено коефіцієнтом 1,89. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,03.
Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.
Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.
"Шахтар" проти "Антверпена" — де і коли дивитися матч ЛЧ.
Бражко розповів, як Шовковський змінив гру "Динамо".
Анчелотті ухвалив рішення про майбутнє Луніна в мадридському "Реалі".
Читайте Новини.LIVE!