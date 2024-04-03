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Шахтер — Черноморец — анонс и ставки на матч Кубка Украины

3 апреля 2024 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер — Черноморец — анонс и ставки на матч Кубка Украины
Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого полуфинала Кубка Украины донецкий "Шахтер" примет одесский "Черноморец". Фаворитами в этом матче являются "горняки", но "моряки" могут преподнести сюрприз болельщикам. 

"Шахтер" уже давно не терял очки в официальных матчах, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В среду, 3 апреля, состоятся первые полуфиналы Кубка Украины. 18:00 по киевскому времени команды выведет на поле стадиона "Арена Львов" арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Болельщики смогут посмотреть матч онлайн на УПЛ ТВ. 

Ставки на матч "Шахтер" — "Черноморец" 

Подопечные Марино Пушича подошли к этому поединку с серией из четырех побед подряд и без кадровых проблем. После вылета из еврокубков перед "горняками" стоят две задачи: завоевание чемпионского титула в УПЛ и победа в Кубке Украины, который "Шахтер" не выигрывал с 2019 года. 

Артур Авагимян
Артур Авагимян празднует свой первый хет-трик. Фото: instagram.com/avagimian10/

"Черноморец" остается нестабильной командой, и даже болельщики "моряков" не знают, чего от нее ждать в любом матче. В прошлом туре подопечные Романа Григорчука разгромили на выезде "Полесье", а Артур Авагимян сделал свой первый хет-трик в карьере. Но перед той победой "Черноморец" проиграл в УПЛ три поединка подряд, уступив "Динамо", "Ворскле" и "Вересу". 

"Шахтер" и "Черноморец" десять раз встречались в Кубке Украины. Одесситы выиграли только один матч при девяти поражениях. Ставка на победу "Черноморца" доступна с коэффициентом 8,30. Прогноз на победу "Шахтера" оценен коэффициентом 1,36. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 5,80

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