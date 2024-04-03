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Шахтар — Чорноморець — анонс та ставки на матч Кубка України

3 квітня 2024 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар — Чорноморець — анонс та ставки на матч Кубка України
Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого півфіналу Кубка України донецький "Шахтар" прийме одеський "Чорноморець". Фаворитами в цьому матчі є "гірники", але "моряки" можуть зробити сюрприз уболівальникам.

"Шахтар" уже давно не втрачав очки в офіційних матчах, нагадує портал Новини.LIVE. 

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У середу, 3 квітня, відбудуться перші півфінали Кубка України. 18:00 за київським часом команди виведе на поле стадіону "Арена Львів" арбітр Віктор Копієвський із Кропивницького. Вболівальники зможуть переглянути матч онлайн на УПЛ ТВ.

Ставки на матч "Шахтар" — "Чорноморець"

Підопічні Маріно Пушича підійшли до цього поєдинку із серією з чотирьох перемог поспіль і без кадрових проблем. Після вильоту з єврокубків перед "гірниками" стоять два завдання: завоювання чемпіонського титулу в УПЛ та перемога у Кубку України, який "Шахтар" не вигравав з 2019 року.

Артур Авагімян
Артур Авагімян святкує свій перший хет-трик. Фото: instagram.com/avagimian10/

"Чорноморець" залишається нестабільною командою, і навіть уболівальники "моряків" не знають, чого від неї чекати у будь-якому матчі. Минулого туру підопічні Романа Григорчука розгромили на виїзді "Полісся", а Артур Авагімян зробив свій перший хет-трик у кар'єрі. Але перед тією перемогою "Чорноморець" програв в УПЛ три поєдинки поспіль, поступившись "Динамо", "Ворсклі" та "Вересу".

"Шахтар" та "Чорноморець" десять разів зустрічалися у Кубку України. Одесити виграли лише один матч за дев'яти поразок. Ставка на перемогу "Чорноморця" доступна з коефіцієнтом 8,30. Прогноз на перемогу "Шахтаря" оцінено коефіцієнтом 1,36. На нічию можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,80.

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