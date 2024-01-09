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Шахтер хочет подписать 17-летнего футболиста, который сейчас в Челси

9 января 2024 17:17
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер хочет подписать 17-летнего футболиста, который сейчас в Челси
Дэвид Одуро на базе "Челси". Фото: Ghana Soccer
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает следить за иностранными талантливыми игроками до 20 лет. Среди них оказался один футболист из Ганы.

"Горняки" заинтересовались 17-летним левым защитником Дэвидом Одуро, сообщил портал Ghana Soccer.

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Одуро на текущий момент интересует ряд клубов, но особняком среди них стоит "Челси". "Синие" пригласили футболиста на просмотр и если он понравится, то его оставят.

Надежда "Шахтера" заключается в том, что либо "Челси", либо сам игрок, откажутся от совместного сотрудничества. В этом случае футболист получит предложение о переходе в украинский клуб.

Также известно, что за юношей из Ганы следит "Реал Сосьедад".

Левый защитник за свою карьеру сыграл 40 матчей за "Аккра Лайонс", оформил один гол и сделал пять ассистов. Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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