Шахтер хочет подписать 17-летнего футболиста, который сейчас в Челси
Донецкий "Шахтер" продолжает следить за иностранными талантливыми игроками до 20 лет. Среди них оказался один футболист из Ганы.
"Горняки" заинтересовались 17-летним левым защитником Дэвидом Одуро, сообщил портал Ghana Soccer.
"Шахтеру" придется конкурировать с "Челси"
Одуро на текущий момент интересует ряд клубов, но особняком среди них стоит "Челси". "Синие" пригласили футболиста на просмотр и если он понравится, то его оставят.
Надежда "Шахтера" заключается в том, что либо "Челси", либо сам игрок, откажутся от совместного сотрудничества. В этом случае футболист получит предложение о переходе в украинский клуб.
Также известно, что за юношей из Ганы следит "Реал Сосьедад".
Левый защитник за свою карьеру сыграл 40 матчей за "Аккра Лайонс", оформил один гол и сделал пять ассистов. Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 125 тысяч евро.
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