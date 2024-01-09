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Шахтар хоче підписати 17-річного футболіста, який зараз у Челсі

9 січня 2024 17:17
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар хоче підписати 17-річного футболіста, який зараз у Челсі
Девід Одуро на базі "Челсі". Фото: Ghana Soccer
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" продовжує стежити за іноземними талановитими гравцями віком до 20 років. Серед них виявився один футболіст із Гани.

"Гірники" зацікавилися 17-річним лівим захисником Девідом Одуро, повідомив портал Ghana Soccer.

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Одуро зараз цікавить ряд клубів, але осередком серед них стоїть "Челсі". "Сині" запросили футболіста на перегляд і якщо він сподобається, його залишать.

Надія "Шахтаря" полягає в тому, що або "Челсі", або сам гравець відмовляться від спільного співробітництва. У цьому випадку футболіст отримає пропозицію про перехід до українського клубу.

Також відомо, що за юнаком із Гани слідкує "Реал Сосьєдад".

Лівий захисник за свою кар'єру зіграв 40 матчів за Аккра Лайонс, оформив один гол і зробив п'ять асистів. Популярний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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