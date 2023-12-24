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Шахтер может подписать трех футболистов из чемпионата Сербии

24 декабря 2023 11:58
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер может подписать трех футболистов из чемпионата Сербии
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" вскоре может подписать трех футболистов из чемпионата Сербии. Двое из них представляют команду бывшего футболиста "горняков".

Об интересе "горняков" рассказал главный тренер сербского "Партизана" и бывший игрок "Шахтера" Игорь Дуляй, передает "Дневник".

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По словам Дуляя, "Шахтер" интересуется бразильским нападающим Матеусом Салданьи и полузащитником Кристианом Беличем.

Игорь Дуляй сообщил, что Салданьи и Белича им будет сложно удержать. К тому же ими интересуются не только "горняки".

Отмечается, что спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна лично присутствовал на дерби "Партизана" и "Црвены Звезды". Проме двух игроков команды Дуляя его также интересовал полузащитник Коста Неделькович из "Црвены Звезды".

Кроме новых покупок "Шахтер" вскоре может расстаться с Георгием Судаковым, который интересен "Ювентусу".

"Шахтер" в нынешнем сезоне УПЛ идет четвертым в турнирной таблице, но лидирует по количеству потерянных очков.

Напомним, Месси подписал Залужному свою футболку.

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