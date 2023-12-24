Шахтер может подписать трех футболистов из чемпионата Сербии

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может подписать трех футболистов из чемпионата Сербии. Двое из них представляют команду бывшего футболиста "горняков".

Об интересе "горняков" рассказал главный тренер сербского "Партизана" и бывший игрок "Шахтера" Игорь Дуляй, передает "Дневник".

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По словам Дуляя, "Шахтер" интересуется бразильским нападающим Матеусом Салданьи и полузащитником Кристианом Беличем.

Игорь Дуляй сообщил, что Салданьи и Белича им будет сложно удержать. К тому же ими интересуются не только "горняки".

Отмечается, что спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна лично присутствовал на дерби "Партизана" и "Црвены Звезды". Проме двух игроков команды Дуляя его также интересовал полузащитник Коста Неделькович из "Црвены Звезды".

Кроме новых покупок "Шахтер" вскоре может расстаться с Георгием Судаковым, который интересен "Ювентусу".

"Шахтер" в нынешнем сезоне УПЛ идет четвертым в турнирной таблице, но лидирует по количеству потерянных очков.

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