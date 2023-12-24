Шахтар може підписати трьох футболістів із чемпіонату Сербії

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" незабаром може підписати трьох футболістів із чемпіонату Сербії. Двоє з них представляють команду колишнього футболіста "гірників".

Про інтерес "гірників" розповів головний тренер сербського "Партизана" та колишній гравець "Шахтаря" Ігор Дуляй, передає "Дневник".

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За словами Дуляя, "Шахтар" цікавиться бразильським нападником Матеусом Салданьї та півзахисником Крістіаном Бєлічем.

Ігор Дуляй повідомив, що Салданьї та Бєліча їм буде складно втримати. До того ж ними цікавляться не лише "гірники".

Зазначається, що спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна особисто був присутнім на дербі "Партизана" та "Црвени Звєзди". Крів двох гравців команди Дуляя його також цікавив півзахисник Коста Недєлькович із "Црвени Звєзди".

Окрім нових покупок, "Шахтар" незабаром може розлучитися з Георгієм Судаковим, який цікавий "Ювентусу".

"Шахтар" у нинішньому сезоні УПЛ іде четвертим у турнірній таблиці, але лідирує за кількістю втрачених очок.

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