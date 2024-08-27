Шахтер отправляет Става Лемкина в аренду в сербский Партизан

Стал Лемкин (по центру). Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" продолжает искать новые команды для футболистов, не входящих в планы Марино Пушича. Среди таких игроков оказался израильский центральный защитник Став Лемкин.

По информации Tuttomercatoweb, защитнику уже нашли команду.

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Лемкин поедет в Сербию

Источник сообщил, что на футболиста претендовали итальянские "Верона" и "Венеция", но они не смогли договориться о переходе.

Сербский "Партизан" смог договориться о переходе Лемкина. Также известно, что футболист уйдет в аренду на один сезон.

Став перешел в "Шахтер" летом 2023 года из "Хапоэля" Тель-Авив, но сыграл лишь в пяти официальных матчах.

Отметим, что если Патрик Ван Леувен иногда использовал игрока, то Пушич после своего перехода надолго усадил талантливого защитника на скамейку запасных.

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