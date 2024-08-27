Шахтер отправляет Става Лемкина в аренду в сербский Партизан

Став Лемкін (по центру). Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продовжує шукати нові команди для футболістів, які не входять у плани Маріно Пушича. Серед таких гравців опинився ізраїльський центральний захисник Став Лемкін.

За інформацією Tuttomercatoweb, захиснику вже знайшли команду.

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Джерело повідомило, що на футболіста претендували італійські "Верона" та "Венеція", але вони не змогли домовитися про перехід.

Натомість сербський "Партизан" зміг домовитися про перехід Лемкіна. Також відомо, що футболіст піде в оренду на один сезон.

Став перейшов до "Шахтаря" влітку 2023 року з "Хапоеля" Тель-Авів, але зіграв лише в п'яти офіційних матчах.

Зазначимо, що якщо Патрік Ван Леувен іноді використовував гравця, то Пушич після свого переходу надовго посадив талановитого захисника на лаву запасних.

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