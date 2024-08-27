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Шахтар може віддати гравця в клуб, у якого проросійські фанати

27 серпня 2024 22:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Шахтер отправляет Става Лемкина в аренду в сербский Партизан
Став Лемкін (по центру). Фото: "Шахтар"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" продовжує шукати нові команди для футболістів, які не входять у плани Маріно Пушича. Серед таких гравців опинився ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. 

За інформацією Tuttomercatoweb, захиснику вже знайшли команду.

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Став Лемкін. Фото: "Шахтар"

Лемкін поїде до Сербії

Джерело повідомило, що на футболіста претендували італійські "Верона" та "Венеція", але вони не змогли домовитися про перехід. 

Натомість сербський "Партизан" зміг домовитися про перехід Лемкіна. Також відомо, що футболіст піде в оренду на один сезон. 

Став перейшов до "Шахтаря" влітку 2023 року з "Хапоеля" Тель-Авів, але зіграв лише в п'яти офіційних матчах. 

Зазначимо, що якщо Патрік Ван Леувен іноді використовував гравця, то Пушич після свого переходу надовго посадив талановитого захисника на лаву запасних.

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

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