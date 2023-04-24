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"Шахтер" неожиданно приобрел полузащитника из Эквадора: что о нем известно

24 апреля 2023 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кастильо перешел в донецкий Шахтер
Дэнил Кастильо на презентации "Шахтера". Фото: скриншот из видео YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" завершил подписание еще одного легионера. Новым футболистом "горняков" стал молодой хавбек Дэнил Кастильо. 

О переезде футболиста в Украину объявил официальный сайт "Шахтера". 

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Донецкий клуб несколько недель вел переговоры с эквадорским ЛГУ Кито относительно трансфера 19-летнего Дэнила Кастильо. Сегодня последние формальности были улажены, и футболист подписал контракт с "Шахтером". 

Что известно о Кастильо?

Опорный полузащитник уже прошел медицинское обследование на клубной базе "горняков". Официально он станет футболистом "Шахтера" первого июля 2023 года. Контракт с эквадорцем подписан сроком на пять лет. 

Дэнил Кастильо выступает за молодежную команду ЛГУ Кито и сборную Эквадора U-20. Недавно вместе с национальной командой он занял четвертое место в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд. На взрослом уровне этот футболист пока не сыграл ни одного матча. 

Кастильо и Срна
Кастильо и Срна на презентации игрока. Фото: twitter.com/FCShakhtar

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Им интересуется известный клуб. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался не нужен английскому "Борнмуту". Однако у футболиста есть шанс проявить себя в АПЛ. 

У полузащитника Руслана Малиновского возникли проблемы во Франции. Он давно не помогал "Марселю" результативными действиями на поле. 

Украинец Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" сыграть вничью в матче чемпионат ОАЭ. Ветеран записал на свой счет результативное действие. 

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