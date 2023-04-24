Кастильо перешел в донецкий Шахтер

Дэнил Кастильо на презентации "Шахтера". Фото: скриншот из видео YouTube

Донецкий "Шахтер" завершил подписание еще одного легионера. Новым футболистом "горняков" стал молодой хавбек Дэнил Кастильо.

О переезде футболиста в Украину объявил официальный сайт "Шахтера".

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Донецкий клуб несколько недель вел переговоры с эквадорским ЛГУ Кито относительно трансфера 19-летнего Дэнила Кастильо. Сегодня последние формальности были улажены, и футболист подписал контракт с "Шахтером".

Что известно о Кастильо?

Опорный полузащитник уже прошел медицинское обследование на клубной базе "горняков". Официально он станет футболистом "Шахтера" первого июля 2023 года. Контракт с эквадорцем подписан сроком на пять лет.

Дэнил Кастильо выступает за молодежную команду ЛГУ Кито и сборную Эквадора U-20. Недавно вместе с национальной командой он занял четвертое место в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд. На взрослом уровне этот футболист пока не сыграл ни одного матча.

Кастильо и Срна на презентации игрока. Фото: twitter.com/FCShakhtar

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