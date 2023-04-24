Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" несподівано придбав півзахисника з Еквадору: що про нього відомо arrow

"Шахтар" несподівано придбав півзахисника з Еквадору: що про нього відомо

24 квітня 2023 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кастільйо перейшов у донецький Шахтар
Деніл Кастільйо на презентації "Шахтаря". Фото: скріншот із відео YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" завершив підписання ще одного легіонера. Новим футболістом "гірників" став молодий хавбек Деніл Кастільйо.

Про переїзд футболіста до України оголосив офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також:

Донецький клуб кілька тижнів вів переговори з еквадорським ЛДУ Кіто щодо трансферу 19-річного Деніла Кастільйо. Сьогодні останні формальності були залагоджені, і футболіст підписав контракт із "Шахтарем".

Що відомо про Кастільйо?

Опорний півзахисник уже пройшов медичне обстеження на клубній базі "гірників". Офіційно він стане футболістом "Шахтаря" першого липня 2023 року. Контракт з еквадорцем підписано строком на п'ять років.

Деніл Кастільо виступає за молодіжну команду ЛДУ Кіто та збірну Еквадору U-20. Нещодавно разом із національною командою він посів четверте місце у чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. На дорослому рівні цей футболіст поки що не зіграв жодного матчу.

Кастільо та Срна
Кастільо та Срна на презентації гравця. Фото: twitter.com/FCShakhtar

Нагадаємо, дружина Олександра Усика показала апетитні форми на пляжі у Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Їм цікавиться відомий клуб.

Захисник збірної України Ілля Забарний виявився не потрібним англійському "Борнмуту". Проте футболіст має шанс проявити себе в АПЛ.

У півзахисника Руслана Маліновського виникли проблеми у Франції. Він давно не допомагав "Марселеві" результативними діями на полі.

Українець Андрій Ярмоленко допоміг "Аль-Айну" зіграти внічию у матчі чемпіонат ОАЕ. Ветеран записав на свій рахунок результативну дію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB