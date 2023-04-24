Кастільйо перейшов у донецький Шахтар

"Шахтар" несподівано придбав півзахисника з Еквадору: що про нього відомо
Донецький "Шахтар" завершив підписання ще одного легіонера. Новим футболістом "гірників" став молодий хавбек Деніл Кастільйо.
Про переїзд футболіста до України оголосив офіційний сайт "Шахтаря".
Донецький клуб кілька тижнів вів переговори з еквадорським ЛДУ Кіто щодо трансферу 19-річного Деніла Кастільйо. Сьогодні останні формальності були залагоджені, і футболіст підписав контракт із "Шахтарем".
Що відомо про Кастільйо?
Опорний півзахисник уже пройшов медичне обстеження на клубній базі "гірників". Офіційно він стане футболістом "Шахтаря" першого липня 2023 року. Контракт з еквадорцем підписано строком на п'ять років.
Деніл Кастільо виступає за молодіжну команду ЛДУ Кіто та збірну Еквадору U-20. Нещодавно разом із національною командою він посів четверте місце у чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. На дорослому рівні цей футболіст поки що не зіграв жодного матчу.
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