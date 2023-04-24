Кастільйо перейшов у донецький Шахтар

Деніл Кастільйо на презентації "Шахтаря". Фото: скріншот із відео YouTube

Донецький "Шахтар" завершив підписання ще одного легіонера. Новим футболістом "гірників" став молодий хавбек Деніл Кастільйо.

Про переїзд футболіста до України оголосив офіційний сайт "Шахтаря".

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Донецький клуб кілька тижнів вів переговори з еквадорським ЛДУ Кіто щодо трансферу 19-річного Деніла Кастільйо. Сьогодні останні формальності були залагоджені, і футболіст підписав контракт із "Шахтарем".

Що відомо про Кастільйо?

Опорний півзахисник уже пройшов медичне обстеження на клубній базі "гірників". Офіційно він стане футболістом "Шахтаря" першого липня 2023 року. Контракт з еквадорцем підписано строком на п'ять років.

Деніл Кастільо виступає за молодіжну команду ЛДУ Кіто та збірну Еквадору U-20. Нещодавно разом із національною командою він посів четверте місце у чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. На дорослому рівні цей футболіст поки що не зіграв жодного матчу.

Кастільо та Срна на презентації гравця. Фото: twitter.com/FCShakhtar

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