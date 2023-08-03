"Шахтер" вскоре получит предложение по Трубину от топ-клуба: это не "Интер"

Пока еще игрок "Шахтера" Анатолий Трубин. Фото: "Шахтер" Донецк

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин может перейти в один из топовых клубов Европы. Предложение может поступить в ближайшие дни.

Сейчас речь идет о португальской "Бенфике". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Отметим, что матч второго тура чемпионата Украины Трубин провел на скамейке запасных, тогда как из-за ошибки его конкурента Дмитрия Ризныка "горняки" потеряли победу над "Вересом".

Трубин все же уйдет за деньги

По информации источника, в ближайшее время представители "Бенфики" проведут переговоры с донецким "Шахтером" по поводу возможного трансфера Трубина.

Также Романо отметил, что Анатолий продолжает пребывать в расширенном списке трансферных целей для "Интера".

Ранее источник в Украине сообщил, что Трубин дал устное согласие на переход в "Интер" летом 2024 года, когда у него завершится контракт с "Шахтером". В этой ситуации "горняки" не заработают ни копейки на игроке. При этом в ходе переговоров миланцы предлагали 12 млн евро, но дончане отвергли предложение.

Негативно повлиять на трансфер Трубина в "Интер" также может мадридский "Реал", который пытается продать миланцам Андрея Лунина.

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Стало известно, сколько "Шахтеру" на самом деле предложили за Анатолия Трубина.

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