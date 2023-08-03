"Шахтар" незабаром отримає пропозицію щодо Трубіна від топклубу: це не "Інтер"
Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін може перейти в один із топових клубів Європи. Пропозиція може надійти найближчими днями.
Наразі йдеться про португальську "Бенфіку". Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо.
Зазначимо, що матч другого туру чемпіонату України Трубін провів на лаві запасних, тоді як через помилку його конкурента Дмитра Різника "гірники" втратили перемогу над "Вересом".
Трубін все ж таки піде за гроші
За інформацією джерела, найближчим часом представники "Бенфіки" проведуть переговори з донецьким "Шахтарем" щодо можливого трансферу Трубіна.
Також Романо зазначив, що Анатолій продовжує перебувати у розширеному списку трансферних цілей для "Інтера".
Раніше джерело в Україні повідомило, що Трубін дав усну згоду на перехід до "Інтера" влітку 2024 року, коли у нього завершиться контракт із "Шахтарем". У цій ситуації "гірники" не заробили б жодної копійки на гравці. При цьому під час переговорів міланці пропонували 12 млн євро, але донеччани відкинули пропозицію.
Негативно вплинути на трансфер Трубіна в "Інтер" може також мадридський "Реал", який намагається продати міланцям Андрія Луніна.
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Стало відомо, скільки "Шахтарю" насправді запропонували за Анатолія Трубіна.
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