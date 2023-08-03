"Шахтар" незабаром отримає пропозицію щодо Трубіна від топклубу: це не "Інтер"

Поки ще гравець "Шахтаря" Анатолій Трубін. Фото: "Шахтар" Донецьк

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін може перейти в один із топових клубів Європи. Пропозиція може надійти найближчими днями.

Наразі йдеться про португальську "Бенфіку". Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Зазначимо, що матч другого туру чемпіонату України Трубін провів на лаві запасних, тоді як через помилку його конкурента Дмитра Різника "гірники" втратили перемогу над "Вересом".

Трубін все ж таки піде за гроші

За інформацією джерела, найближчим часом представники "Бенфіки" проведуть переговори з донецьким "Шахтарем" щодо можливого трансферу Трубіна.

Також Романо зазначив, що Анатолій продовжує перебувати у розширеному списку трансферних цілей для "Інтера".

Раніше джерело в Україні повідомило, що Трубін дав усну згоду на перехід до "Інтера" влітку 2024 року, коли у нього завершиться контракт із "Шахтарем". У цій ситуації "гірники" не заробили б жодної копійки на гравці. При цьому під час переговорів міланці пропонували 12 млн євро, але донеччани відкинули пропозицію.

Негативно вплинути на трансфер Трубіна в "Інтер" може також мадридський "Реал", який намагається продати міланцям Андрія Луніна.

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Стало відомо, скільки "Шахтарю" насправді запропонували за Анатолія Трубіна.

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