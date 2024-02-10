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Шахтер оформил первые два трансфера в футбольную команду военных с ампутацией

10 февраля 2024 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер оформил первые два трансфера в футбольную команду военных с ампутацией
Воины ВСУ Артем Пискунов и Андрей Кузьменко. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" начал формировать состав по футболу для военнослужащих с ампутациями. Ранее украинский клуб объявил о создании такой команды

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

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Воины ВСУ Артем Пискунов и Андрей Кузьменко. Фото: "Шахтер"

Первые два новичка военного "Шахтера"

Первыми двумя игроками команды стали военнослужащий Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого Андрей Кузьменко и боец 3-й отдельной штурмовой бригады Артем Пискунов.

По словам Пискунова, который имеет позывной "Лютый", он родился в Мариуполе и с детства болел за "Шахтер". Игрок надеется, что футбол поможет военным с ампутациями не закрываться в себе.

В "Шахтере" отметили, что поиском игроков в команду им помогает заниматься Патронатная служба "Ангелы Азова". Ее представительница Мария Купчинская отметила, что футбол поможет игрокам адаптироваться к социуму.

"Реабилитация в таком формате целесообразна, потому что у ребят будет здоровая конкуренция, несмотря на их ампутации. Активный образ жизни поможет военным легче адаптироваться к социуму и избежать ощущения неполноценности", — сказала Купчинская.

Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

война
футбол
ФК Шахтер
ветераны

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