Шахтер оформил первые два трансфера в футбольную команду военных с ампутацией

Воины ВСУ Артем Пискунов и Андрей Кузьменко. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" начал формировать состав по футболу для военнослужащих с ампутациями. Ранее украинский клуб объявил о создании такой команды

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

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Воины ВСУ Артем Пискунов и Андрей Кузьменко. Фото: "Шахтер"

Первые два новичка военного "Шахтера"

Первыми двумя игроками команды стали военнослужащий Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого Андрей Кузьменко и боец 3-й отдельной штурмовой бригады Артем Пискунов.

По словам Пискунова, который имеет позывной "Лютый", он родился в Мариуполе и с детства болел за "Шахтер". Игрок надеется, что футбол поможет военным с ампутациями не закрываться в себе.

В "Шахтере" отметили, что поиском игроков в команду им помогает заниматься Патронатная служба "Ангелы Азова". Ее представительница Мария Купчинская отметила, что футбол поможет игрокам адаптироваться к социуму.

"Реабилитация в таком формате целесообразна, потому что у ребят будет здоровая конкуренция, несмотря на их ампутации. Активный образ жизни поможет военным легче адаптироваться к социуму и избежать ощущения неполноценности", — сказала Купчинская.

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