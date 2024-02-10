Шахтер оформил первые два трансфера в футбольную команду военных с ампутацией
Донецкий "Шахтер" начал формировать состав по футболу для военнослужащих с ампутациями. Ранее украинский клуб объявил о создании такой команды
Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
Первые два новичка военного "Шахтера"
Первыми двумя игроками команды стали военнослужащий Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого Андрей Кузьменко и боец 3-й отдельной штурмовой бригады Артем Пискунов.
По словам Пискунова, который имеет позывной "Лютый", он родился в Мариуполе и с детства болел за "Шахтер". Игрок надеется, что футбол поможет военным с ампутациями не закрываться в себе.
В "Шахтере" отметили, что поиском игроков в команду им помогает заниматься Патронатная служба "Ангелы Азова". Ее представительница Мария Купчинская отметила, что футбол поможет игрокам адаптироваться к социуму.
"Реабилитация в таком формате целесообразна, потому что у ребят будет здоровая конкуренция, несмотря на их ампутации. Активный образ жизни поможет военным легче адаптироваться к социуму и избежать ощущения неполноценности", — сказала Купчинская.
Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.
Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.
Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.
Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.
Читайте Новини.LIVE!