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Шахтар оформив перші два трансфери до футбольної команди військових з ампутацією

10 лютого 2024 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар оформив перші два трансфери до футбольної команди військових з ампутацією
Воїни ЗСУ Артем Піскунов та Андрій Кузьменко. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" почав формувати склад з футболу для військовослужбовців із ампутаціями. Раніше український клуб оголосив про створення такої команди

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

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Воїни ЗСУ Артем Піскунов та Андрій Кузьменко. Фото: "Шахтар"

Перші два новачки військового "Шахтаря"

Першими двома гравцями команди стали військовослужбовець Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького Андрій Кузьменко та боєць 3-ї окремої штурмової бригади Артем Піскунов.

За словами Піскунова, який має позивний "Лютий", він народився в Маріуполі і з дитинства вболівав за "Шахтар". Гравець сподівається, що футбол допоможе військовим із ампутаціями не закриватися у собі.

У "Шахтарі" зазначили, що пошуком гравців у команду їм допомагає займатися Патронатна служба "Ангели Азова". Її представниця Марія Купчинська зазначила, що футбол допоможе гравцям адаптуватись до соціуму.

"Реабілітація в такому форматі є доцільною, тому що у хлопців буде здорова конкуренція, попри їх ампутації. Активний спосіб життя допоможе військовим легше адаптуватися до соціуму та уникнути відчуття неповноцінності", — сказала Купчинська.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

війна
футбол
ФК Шахтар
ветерани

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