Шахтар оформив перші два трансфери до футбольної команди військових з ампутацією
Донецький "Шахтар" почав формувати склад з футболу для військовослужбовців із ампутаціями. Раніше український клуб оголосив про створення такої команди
Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
Перші два новачки військового "Шахтаря"
Першими двома гравцями команди стали військовослужбовець Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького Андрій Кузьменко та боєць 3-ї окремої штурмової бригади Артем Піскунов.
За словами Піскунова, який має позивний "Лютий", він народився в Маріуполі і з дитинства вболівав за "Шахтар". Гравець сподівається, що футбол допоможе військовим із ампутаціями не закриватися у собі.
У "Шахтарі" зазначили, що пошуком гравців у команду їм допомагає займатися Патронатна служба "Ангели Азова". Її представниця Марія Купчинська зазначила, що футбол допоможе гравцям адаптуватись до соціуму.
"Реабілітація в такому форматі є доцільною, тому що у хлопців буде здорова конкуренція, попри їх ампутації. Активний спосіб життя допоможе військовим легше адаптуватися до соціуму та уникнути відчуття неповноцінності", — сказала Купчинська.
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