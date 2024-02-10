Шахтар оформив перші два трансфери до футбольної команди військових з ампутацією

Воїни ЗСУ Артем Піскунов та Андрій Кузьменко. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" почав формувати склад з футболу для військовослужбовців із ампутаціями. Раніше український клуб оголосив про створення такої команди

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

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Воїни ЗСУ Артем Піскунов та Андрій Кузьменко. Фото: "Шахтар"

Перші два новачки військового "Шахтаря"

Першими двома гравцями команди стали військовослужбовець Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького Андрій Кузьменко та боєць 3-ї окремої штурмової бригади Артем Піскунов.

За словами Піскунова, який має позивний "Лютий", він народився в Маріуполі і з дитинства вболівав за "Шахтар". Гравець сподівається, що футбол допоможе військовим із ампутаціями не закриватися у собі.

У "Шахтарі" зазначили, що пошуком гравців у команду їм допомагає займатися Патронатна служба "Ангели Азова". Її представниця Марія Купчинська зазначила, що футбол допоможе гравцям адаптуватись до соціуму.

"Реабілітація в такому форматі є доцільною, тому що у хлопців буде здорова конкуренція, попри їх ампутації. Активний спосіб життя допоможе військовим легше адаптуватися до соціуму та уникнути відчуття неповноцінності", — сказала Купчинська.

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