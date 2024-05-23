Шахтер оформил трансфер перспективного игрока Баварии

Дмитрий Стрильчук. Фото: uaf.ua

Донецкий "Шахтер" сумел договориться о переходе игрока из системы мюнхенской "Баварии". Речь идет о 17-летнем украинском защитнике Дмитрии Стрильчуке.

Об этом сообщают футбольные таблоиды, передает Новини.LIVE.

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В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут.

Левый лотераль из Волыни

Стрельчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе "Шахтера", откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в "Баварию".

Добавим, что Дмитрий играет на позиции левого защитника. Также Стрельчук является основным левым защитником юношеской сборной Украины U-17.

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