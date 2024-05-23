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Шахтер оформил трансфер перспективного игрока Баварии

23 мая 2024 21:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шахтер оформил трансфер перспективного игрока Баварии
Дмитрий Стрильчук. Фото: uaf.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Донецкий "Шахтер" сумел договориться о переходе игрока из системы мюнхенской "Баварии". Речь идет о 17-летнем украинском защитнике Дмитрии Стрильчуке.

Об этом сообщают футбольные таблоиды, передает Новини.LIVE.

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Стало известно, что мюнхенцы решили не продолжать сотрудничество с украинским игроком, и он в новом сезоне выступит за команду "Шахтер" U-19.

В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут.

Левый лотераль из Волыни

Стрельчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе "Шахтера", откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в "Баварию".

Добавим, что Дмитрий играет на позиции левого защитника. Также Стрельчук является основным левым защитником юношеской сборной Украины U-17.

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиане.

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