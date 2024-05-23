Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар оформив трансфер перспективного гравця Баварії arrow

Шахтар оформив трансфер перспективного гравця Баварії

23 травня 2024 21:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар оформив трансфер перспективного гравця Баварії
Дмитро Стрильчук. Фото: uaf.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький "Шахтар" зумів домовитись про перехід гравця з системи мюнхенської "Баварії". Мова йде про 17-річного українського захисника Дмитра Стрильчука.

Про це повідомляють футбольні таблоїди, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Стало відомо, що мюнхенці вирішили не продовжувати співпрацю з українським гравцем, і він у новому сезоні виступатиме за команду "Шахтар" U-19.

У системі німецького гранду український легіонер провів цього сезону 11 поєдинків, зігравши 290 хвилин.

Лівий лотераль з Волині

Стрільчук є вихованцем волинського футболу. До війни перебував у системі "Шахтаря", звідки разом із Богданом Оліченком перейшов до "Баварії". 

Додамо, що Дмитро грає на позиції лівого захисника. Також Стрільчук є основним лівим захисником юнацької збірної України U-17.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

"Реал" знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

Збірна України з футболу
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Баварія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ