Шахтар оформив трансфер перспективного гравця Баварії

Дмитро Стрильчук. Фото: uaf.ua

Донецький "Шахтар" зумів домовитись про перехід гравця з системи мюнхенської "Баварії". Мова йде про 17-річного українського захисника Дмитра Стрильчука.

Про це повідомляють футбольні таблоїди, передає Новини.LIVE.

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Стало відомо, що мюнхенці вирішили не продовжувати співпрацю з українським гравцем, і він у новому сезоні виступатиме за команду "Шахтар" U-19.

У системі німецького гранду український легіонер провів цього сезону 11 поєдинків, зігравши 290 хвилин.

Лівий лотераль з Волині

Стрільчук є вихованцем волинського футболу. До війни перебував у системі "Шахтаря", звідки разом із Богданом Оліченком перейшов до "Баварії".

Додамо, що Дмитро грає на позиції лівого захисника. Також Стрільчук є основним лівим захисником юнацької збірної України U-17.

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