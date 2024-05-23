Шахтар оформив трансфер перспективного гравця Баварії
Донецький "Шахтар" зумів домовитись про перехід гравця з системи мюнхенської "Баварії". Мова йде про 17-річного українського захисника Дмитра Стрильчука.
Про це повідомляють футбольні таблоїди, передає Новини.LIVE.
Стало відомо, що мюнхенці вирішили не продовжувати співпрацю з українським гравцем, і він у новому сезоні виступатиме за команду "Шахтар" U-19.
У системі німецького гранду український легіонер провів цього сезону 11 поєдинків, зігравши 290 хвилин.
Лівий лотераль з Волині
Стрільчук є вихованцем волинського футболу. До війни перебував у системі "Шахтаря", звідки разом із Богданом Оліченком перейшов до "Баварії".
Додамо, що Дмитро грає на позиції лівого захисника. Також Стрільчук є основним лівим захисником юнацької збірної України U-17.
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