Шахтер официально объявил о трансфере вратаря Колоса Кирилла Фесюна

Кирилл Фесюн после перехода в "Шахтер". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" продолжает усиливаться перед новым сезоном. Команда смогла укрепить вратарскую линию.

"Шахтер" на официальных ресурсах объявил о подписании вратаря Кирилла Фесюна.

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Контракт "Шахтера" с Фесюном будет длиться до июня 2029 года.

Воспитанник черниговского футбола в 2021 году перешел в "Колос" и вскоре дебютировал за основной состав.

После ухода Евгения Волынцы в прошлом сезоне Фесюн стал основным голкипером клуба и стал одним из лучших в лиге на своей позиции.

В прошлом сезоне Фесюн в 29 матчах пропустил 31 мяч и провел 12 сухих игр.

Отметим, что в "Шахтере" основным голкипером является Евгений Ризнык, и покупка Фесюна не сменит ситуации, а Кирилл будет ждать своего шанса.

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