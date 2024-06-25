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Шахтер объявил о трансфере вратаря сборной Украины

25 июня 2024 20:44
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер официально объявил о трансфере вратаря Колоса Кирилла Фесюна
Кирилл Фесюн после перехода в "Шахтер". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает усиливаться перед новым сезоном. Команда смогла укрепить вратарскую линию.

"Шахтер" на официальных ресурсах объявил о подписании вратаря Кирилла Фесюна.

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В донецком клубе объявили о подписании контракта с 21-летним вратарем коваливского "Колоса" и олимпийской сборной Украины

Контракт "Шахтера" с Фесюном будет длиться до июня 2029 года.

Воспитанник черниговского футбола в 2021 году перешел в "Колос" и вскоре дебютировал за основной состав.

После ухода Евгения Волынцы в прошлом сезоне Фесюн стал основным голкипером клуба и стал одним из лучших в лиге на своей позиции.

В прошлом сезоне Фесюн в 29 матчах пропустил 31 мяч и провел 12 сухих игр.

Отметим, что в "Шахтере" основным голкипером является Евгений Ризнык, и покупка Фесюна не сменит ситуации, а Кирилл будет ждать своего шанса.

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Колос
Кирилл Фесюн

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