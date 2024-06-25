Шахтер официально объявил о трансфере вратаря Колоса Кирилла Фесюна

Шахтер объявил о трансфере вратаря сборной Украины
Донецкий "Шахтер" продолжает усиливаться перед новым сезоном. Команда смогла укрепить вратарскую линию.
"Шахтер" на официальных ресурсах объявил о подписании вратаря Кирилла Фесюна.
Кто стал футболистом "Шахтера"
В донецком клубе объявили о подписании контракта с 21-летним вратарем коваливского "Колоса" и олимпийской сборной Украины
Контракт "Шахтера" с Фесюном будет длиться до июня 2029 года.
Воспитанник черниговского футбола в 2021 году перешел в "Колос" и вскоре дебютировал за основной состав.
После ухода Евгения Волынцы в прошлом сезоне Фесюн стал основным голкипером клуба и стал одним из лучших в лиге на своей позиции.
В прошлом сезоне Фесюн в 29 матчах пропустил 31 мяч и провел 12 сухих игр.
Отметим, что в "Шахтере" основным голкипером является Евгений Ризнык, и покупка Фесюна не сменит ситуации, а Кирилл будет ждать своего шанса.
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