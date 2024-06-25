Шахтар офіційно оголосив про трансфер воротаря Колоса Кирила Фесюна

Шахтар оголосив про трансфер воротаря збірної України
Донецький "Шахтар" продовжує посилюватись перед новим сезоном. Команда змогла укріпити воротарську лінію.
"Шахтар" на офіційних ресурсах оголосив про підписання воротаря Кирила Фесюна.
Хто став футболістом "Шахтаря"
У донецькому клубі оголосили про підписання контракту з 21-річним воротарем ковалівського "Колоса" та олімпійської збірної України.
Контракт "Шахтаря" з Фесюном триватиме до червня 2029 року.
Вихованець чернігівського футболу у 2021 році перейшов до "Колоса" і незабаром дебютував за основний склад.
Після відходу Євгена Волинці минулого сезону Фесюн став основним голкіпером клубу і був одним із найкращих у лізі на своїй позиції.
Минулого сезону Фесюн у 29 матчах пропустив 31 м'яч та провів 12 сухих ігор.
Зазначимо, що в "Шахтарі" основним голкіпером є Євген Різник, і купівля Фесюна не змінить ситуації, а Кирило чекатиме свого шансу.
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