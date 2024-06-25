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Шахтар оголосив про трансфер воротаря збірної України

25 червня 2024 20:44
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар офіційно оголосив про трансфер воротаря Колоса Кирила Фесюна
Кирило Фесюн після переходу до "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" продовжує посилюватись перед новим сезоном. Команда змогла укріпити воротарську лінію.

"Шахтар" на офіційних ресурсах оголосив про підписання воротаря Кирила Фесюна.

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У донецькому клубі оголосили про підписання контракту з 21-річним воротарем ковалівського "Колоса" та олімпійської збірної України.

Контракт "Шахтаря" з Фесюном триватиме до червня 2029 року.

Вихованець чернігівського футболу у 2021 році перейшов до "Колоса" і незабаром дебютував за основний склад.

Після відходу Євгена Волинці минулого сезону Фесюн став основним голкіпером клубу і був одним із найкращих у лізі на своїй позиції.

Минулого сезону Фесюн у 29 матчах пропустив 31 м'яч та провів 12 сухих ігор.

Зазначимо, що в "Шахтарі" основним голкіпером є Євген Різник, і купівля Фесюна не змінить ситуації, а Кирило чекатиме свого шансу.

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футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Колос
Кирило Фесюн

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