Шахтер победил в финале Кубка Украины Ворсклу и превзошел достижение Динамо
Донецкий "Шахтер" стал победителем розыгрыша Кубка Украины и обыграл в финале "Ворсклу" со счетом 2:1. Таким образом, "горняки" превзошли киевское "Динамо" по количеству трофеев в современном украинском футболе.
Подробности рекорда "Шахтера" — в материале Новини.LIVE.
Донецкая команда открыла счет в конце первого тайма. С левого фланга подачу выполнил Азаров, а головой над вратарем пробил Сикан.
А потом в начале второго тайма полтавчане едва не отыгрались, момент был у Мякушко, но подопечные Пушича удвоили счет. Матвиенко перевел подачу углового с правого фланга с ближней стойки на дальнюю, а Конопля завершил головой. Исенко как будто спас, но получил мяч уже за линией, чего сразу арбитры не увидели.
🧡 ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ 🇺🇦 МЫ – «ШАХТАРЬ»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 11, 2024
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #Shakhtar #Украина #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/QBeKDfK1mZ
Один гол отыграть "Ворскла" все же сумела. На 85 минуте провалился левый фланг обороны чемпионов и Ковталюк пяткой красиво завершил прострел Крупского из пределов штрафной.
Рекорд "Шахтера"
Таким образом, "Шахтер" превзошел достижение "Динамо" и с 39 трофеями становится самым титулованным клубом во времена независимости Украины.
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