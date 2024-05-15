Шахтер победил в финале Кубка Украины Ворсклу и превзошел достижение Динамо

Шахтер с Кубком. Фото: Шахтер

Донецкий "Шахтер" стал победителем розыгрыша Кубка Украины и обыграл в финале "Ворсклу" со счетом 2:1. Таким образом, "горняки" превзошли киевское "Динамо" по количеству трофеев в современном украинском футболе.

Подробности рекорда "Шахтера" — в материале Новини.LIVE.

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Донецкая команда открыла счет в конце первого тайма. С левого фланга подачу выполнил Азаров, а головой над вратарем пробил Сикан.

А потом в начале второго тайма полтавчане едва не отыгрались, момент был у Мякушко, но подопечные Пушича удвоили счет. Матвиенко перевел подачу углового с правого фланга с ближней стойки на дальнюю, а Конопля завершил головой. Исенко как будто спас, но получил мяч уже за линией, чего сразу арбитры не увидели.

Один гол отыграть "Ворскла" все же сумела. На 85 минуте провалился левый фланг обороны чемпионов и Ковталюк пяткой красиво завершил прострел Крупского из пределов штрафной.

Рекорд "Шахтера"

Таким образом, "Шахтер" превзошел достижение "Динамо" и с 39 трофеями становится самым титулованным клубом во времена независимости Украины.

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