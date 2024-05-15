Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар переміг у фіналі Кубка України Ворсклу та перевершив досягнення Динамо arrow

Шахтар переміг у фіналі Кубка України Ворсклу та перевершив досягнення Динамо

15 травня 2024 22:49
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар переміг у фіналі Кубка України Ворсклу та перевершив досягнення Динамо
Шахтар з Кубком. Фото: Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький "Шахтар" став переможцем розіграшу Кубку України та переграв у фіналі "Ворсклу" з рахунком 2:1. Таким чином "гірники" перевершили київське "Динамо" за кількістю трофеїв в сучасному українському футболі.

Подробиці рекорду "Шахтаря" — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму. З лівого флангу подачу виконав Азаров, а головою над воротарем пробив Сікан.

 А потім на початку другого тайму полтавці ледве не відігрались, момент був у Мякушко, але підопічні Пушича натомість подвоїли рахунок. Матвієнко перевів подачу кутового з правого флангу з ближньої стійки на дальню, а Конопля завершив головою. Ісенко наче й урятував, але дістав м’яч уже за лінією, чого одразу арбітри не побачили.

Один гол відіграти "Ворскла" все ж зуміла. На 85 хвилині провалився лівий фланг оборони чемпіонів й Ковталюк п’ятою красиво завершив простріл Крупського з меж штрафного. 

Рекорд "Шахтаря"

Таким чином "Шахтар" перевершив досягнення "Динамо" та з 39 трофеями стає найтитулованішим клубом за часів незалежності України.

Нагадаємо, Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо". 

Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря "Реала". 

Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

ФК Шахтар
Динамо
Кубок України
Маріно Пушич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників