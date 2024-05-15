Шахтар переміг у фіналі Кубка України Ворсклу та перевершив досягнення Динамо
Донецький "Шахтар" став переможцем розіграшу Кубку України та переграв у фіналі "Ворсклу" з рахунком 2:1. Таким чином "гірники" перевершили київське "Динамо" за кількістю трофеїв в сучасному українському футболі.
Подробиці рекорду "Шахтаря" — в матеріалі Новини.LIVE.
Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму. З лівого флангу подачу виконав Азаров, а головою над воротарем пробив Сікан.
А потім на початку другого тайму полтавці ледве не відігрались, момент був у Мякушко, але підопічні Пушича натомість подвоїли рахунок. Матвієнко перевів подачу кутового з правого флангу з ближньої стійки на дальню, а Конопля завершив головою. Ісенко наче й урятував, але дістав м’яч уже за лінією, чого одразу арбітри не побачили.
🧡 ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ 🇺🇦 МИ – «ШАХТАР»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 11, 2024
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#Shakhtar #Україна #ШахтарЧемпіон pic.twitter.com/QBeKDfK1mZ
Один гол відіграти "Ворскла" все ж зуміла. На 85 хвилині провалився лівий фланг оборони чемпіонів й Ковталюк п’ятою красиво завершив простріл Крупського з меж штрафного.
Рекорд "Шахтаря"
Таким чином "Шахтар" перевершив досягнення "Динамо" та з 39 трофеями стає найтитулованішим клубом за часів незалежності України.
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