Шахтар переміг у фіналі Кубка України Ворсклу та перевершив досягнення Динамо

Шахтар з Кубком. Фото: Шахтар

Донецький "Шахтар" став переможцем розіграшу Кубку України та переграв у фіналі "Ворсклу" з рахунком 2:1. Таким чином "гірники" перевершили київське "Динамо" за кількістю трофеїв в сучасному українському футболі.

Подробиці рекорду "Шахтаря" — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму. З лівого флангу подачу виконав Азаров, а головою над воротарем пробив Сікан.

А потім на початку другого тайму полтавці ледве не відігрались, момент був у Мякушко, але підопічні Пушича натомість подвоїли рахунок. Матвієнко перевів подачу кутового з правого флангу з ближньої стійки на дальню, а Конопля завершив головою. Ісенко наче й урятував, але дістав м’яч уже за лінією, чого одразу арбітри не побачили.

Один гол відіграти "Ворскла" все ж зуміла. На 85 хвилині провалився лівий фланг оборони чемпіонів й Ковталюк п’ятою красиво завершив простріл Крупського з меж штрафного.

Рекорд "Шахтаря"

Таким чином "Шахтар" перевершив досягнення "Динамо" та з 39 трофеями стає найтитулованішим клубом за часів незалежності України.

Нагадаємо, Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо".

Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря "Реала".

Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.