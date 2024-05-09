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Шахтер подписал контракт с олимпийским чемпионом Верняевым

9 мая 2024 13:35
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер подписал контракт с олимпийским чемпионом Верняевым
Олимпийский чемпион Олег Верняев. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" начал сотрудничать с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Олегом Верняевым. Обе стороны уже подписали контракт.

В донецком клубе Верняев будет исполнять роль амбассадора, сообщила пресс-служба клуба.

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Верняев теперь является амбассадором благотворительного фонда Shakhtar Social. Согласно с контрактом, "Шахтер" теперь будет поддерживать гимнаста во время международных и национальных турниров.

Верняев же является болельщиком "Шахтера". Гимнаст считает, что "горняки" хотят объединить известных болельщиков клуба и он стал первым в этом комьюнити.

"Главная миссия – единение. У нас будет большая команда", — сказал Верняев.

Отметим, что Верняев является олимпийским чемпионом 2016 ода на брусьях. На ОИ-2020 в Токио спортсмен пропустил из-за проваленного допинг-теста. Сейчас Олег возвращается в спорт и постепенно набирает форму к ОИ-2024 в Париже.

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футбол
Олег Верняев
ФК Шахтер
УПЛ

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