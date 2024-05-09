Шахтер подписал контракт с олимпийским чемпионом Верняевым

Олимпийский чемпион Олег Верняев. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" начал сотрудничать с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Олегом Верняевым. Обе стороны уже подписали контракт.

В донецком клубе Верняев будет исполнять роль амбассадора, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

🇺🇦 Олег Верняєв – про підписання угоди із «Шахтарем» та єднання вболівальників команди 🧡



💬 «Головна місія – єднання. У нас буде велика команда» ⚒



Український гімнаст та олімпійський чемпіон представлятиме клуб і стане амбасадором фонду Shakhtar Social.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/GjpriiwyGG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 9, 2024

Верняев перешел в "Шахтер"

Верняев теперь является амбассадором благотворительного фонда Shakhtar Social. Согласно с контрактом, "Шахтер" теперь будет поддерживать гимнаста во время международных и национальных турниров.

Верняев же является болельщиком "Шахтера". Гимнаст считает, что "горняки" хотят объединить известных болельщиков клуба и он стал первым в этом комьюнити.

"Главная миссия – единение. У нас будет большая команда", — сказал Верняев.

Отметим, что Верняев является олимпийским чемпионом 2016 ода на брусьях. На ОИ-2020 в Токио спортсмен пропустил из-за проваленного допинг-теста. Сейчас Олег возвращается в спорт и постепенно набирает форму к ОИ-2024 в Париже.

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Лунин против "Баварии" — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.