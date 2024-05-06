Судаков дал прогноз на матч Шахтера с Динамо

Георгий Судаков во время матча "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков не скрывает волнения перед матчем с "Динамо". В случае победы в этом поединке "горняки" могут досрочно стать чемпионами Украины.

Судаков рассказал о подготовке "Шахтера" к дерби с киевлянами в интервью официальному сайту клуба.

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Донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины по футболу. Киевляне отстают от соперника на четыре очка. Подопечным Александра Шовковского нужна только победа в этом противостоянии.

Судаков считает Динамо сильным соперником

В "Шахтере" прекрасно понимают, что стоит на кону в матче с киевлянами. Георгий Судаков признался, что следит за матчами "Динамо". Он считает матч с "бело-синими" финалом всего сезона и обещает сохранить предельную концентрацию на этот матч.

Даниил Сикан и Георгий Судаков празднуют победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Судаков рассказал, что у игроков "Шахтера" нет трепета перед встречей с "Динамо". Победитель получит три балла, как и в любом другом матче. Но все "горняки" мечтают о чемпионском титуле и приложат максимум усилий для победы.

"Это будет самая бескомпромиссная игра за последние несколько лет. "Динамо" набрало очень хорошую форму, они почти не теряют очков. Но и мы можем похвастаться серией из 14 побед подряд. Обе команды полностью готовы к поединку", — заверил Судаков.

"Шахтер" и "Динамо" встретятся в субботу, 11 мая.

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