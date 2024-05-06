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Судаков дав прогноз на матч Шахтаря з Динамо

6 травня 2024 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков дав прогноз на матч Шахтаря з Динамо
Георгій Судаков під час матчу "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не приховує хвилювання перед матчем із "Динамо". У разі перемоги у цьому поєдинку "гірники" можуть достроково стати чемпіонами України.

Судаков розповів про підготовку "Шахтаря" до дербі із киянами в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо" в рамках центрального поєдинку 28 туру чемпіонату України з футболу. Кияни відстають від суперника на чотири очки. Підопічним Олександра Шовковського потрібна лише перемога у цьому протистоянні.

Судаков вважає Динамо сильним суперником

У "Шахтарі" чудово розуміють, що стоїть на коні у матчі з киянами. Георгій Судаков зізнався, що слідкує за матчами "Динамо". Він вважає матч із "біло-синіми" фіналом усього сезону та обіцяє зберегти граничну концентрацію на цей матч.

Данило Сікан та Георгій Судаков
Данило Сікан та Георгій Судаков святкують перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Судаков розповів, що гравці "Шахтаря" не мають трепету перед зустріччю з "Динамо". Переможець отримає три бали, як і у будь-якому іншому матчі. Але всі "гірники" мріють про чемпіонський титул і докладуть максимум зусиль для перемоги.

"Це буде найбезкомпромісніша гра за останні кілька років. "Динамо" набрало дуже хорошу форму, вони майже не втрачають очок. Але і ми можемо похвалитися серією з 14 перемог поспіль. Обидві команди повністю готові до поєдинку", — запевнив Судаков.

"Шахтар" та "Динамо" зустрінуться в суботу, 11 травня.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Георгій Судаков

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