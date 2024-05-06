Судаков дав прогноз на матч Шахтаря з Динамо
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не приховує хвилювання перед матчем із "Динамо". У разі перемоги у цьому поєдинку "гірники" можуть достроково стати чемпіонами України.
Судаков розповів про підготовку "Шахтаря" до дербі із киянами в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
Донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо" в рамках центрального поєдинку 28 туру чемпіонату України з футболу. Кияни відстають від суперника на чотири очки. Підопічним Олександра Шовковського потрібна лише перемога у цьому протистоянні.
Судаков вважає Динамо сильним суперником
У "Шахтарі" чудово розуміють, що стоїть на коні у матчі з киянами. Георгій Судаков зізнався, що слідкує за матчами "Динамо". Він вважає матч із "біло-синіми" фіналом усього сезону та обіцяє зберегти граничну концентрацію на цей матч.
Судаков розповів, що гравці "Шахтаря" не мають трепету перед зустріччю з "Динамо". Переможець отримає три бали, як і у будь-якому іншому матчі. Але всі "гірники" мріють про чемпіонський титул і докладуть максимум зусиль для перемоги.
"Це буде найбезкомпромісніша гра за останні кілька років. "Динамо" набрало дуже хорошу форму, вони майже не втрачають очок. Але і ми можемо похвалитися серією з 14 перемог поспіль. Обидві команди повністю готові до поєдинку", — запевнив Судаков.
"Шахтар" та "Динамо" зустрінуться в суботу, 11 травня.
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