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Шахтар підписав контракт із олімпійським чемпіоном Верняєвим

9 травня 2024 13:35
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар підписав контракт із олімпійським чемпіоном Верняєвим
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" почав співпрацювати з олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики Олегом Верняєвим. Обидві сторони вже підписали контракт.

У донецькому клубі Верняєв виконуватиме роль посла, повідомила пресслужба клубу.

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Верняєв тепер є амбасадором благодійного фонду Shakhtar Social. Згідно з контрактом, "Шахтар" тепер підтримуватиме гімнаста під час міжнародних та національних турнірів.

Верняєв є вболівальником "Шахтаря". Гімнаст вважає, що "гірники" хочуть об'єднати відомих уболівальників клубу і він став першим у цьому ком'юніті.

"Головна місія — єднання. У нас буде велика команда", — сказав Верняєв.

Зазначимо, що Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах. На ОІ-2020 у Токіо спортсмен пропустив через провалений допінг-тест. Наразі Олег повертається у спорт і поступово набирає форму до ОІ-2024 у Парижі.

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футбол
Олег Верняєв
ФК Шахтар
УПЛ

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