Шахтар підписав контракт із олімпійським чемпіоном Верняєвим
Донецький "Шахтар" почав співпрацювати з олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики Олегом Верняєвим. Обидві сторони вже підписали контракт.
У донецькому клубі Верняєв виконуватиме роль посла, повідомила пресслужба клубу.
🇺🇦 Олег Верняєв – про підписання угоди із «Шахтарем» та єднання вболівальників команди 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 9, 2024
💬 «Головна місія – єднання. У нас буде велика команда» ⚒
Український гімнаст та олімпійський чемпіон представлятиме клуб і стане амбасадором фонду Shakhtar Social. #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/GjpriiwyGG
Верняєв перейшов у "Шахтар"
Верняєв тепер є амбасадором благодійного фонду Shakhtar Social. Згідно з контрактом, "Шахтар" тепер підтримуватиме гімнаста під час міжнародних та національних турнірів.
Верняєв є вболівальником "Шахтаря". Гімнаст вважає, що "гірники" хочуть об'єднати відомих уболівальників клубу і він став першим у цьому ком'юніті.
"Головна місія — єднання. У нас буде велика команда", — сказав Верняєв.
Зазначимо, що Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах. На ОІ-2020 у Токіо спортсмен пропустив через провалений допінг-тест. Наразі Олег повертається у спорт і поступово набирає форму до ОІ-2024 у Парижі.
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