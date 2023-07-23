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"Шахтер" подписал контракт с талантливым вингером из Западной Европы

23 июля 2023 08:21
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" подписал контракт с талантливым вингером из Западной Европы
Ибрагим Дабо с футболкой "Шахтера". Фото: Николо Скира
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" активизировался на трансферном рынке и за текущую неделю оформил уже третий трансфер. На этот раз "горняки" приобрели футболиста из Европы.

Новому футболисту 18 лет и играет он на позиции вингера, сообщил инсайдер Николо Скира.

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Ранее "Шахтер" подписал контракты с 18-летним вингером Невертоном и 21-летним левым защитником Педриньо Азеведо из Бразилии. Но самой дорогой покупкой "горняков" в летнее трансферное окно должен стать левый вингер "Васко да Гама" Эгинальдо — 4 млн евро.

Молодой талант из "Пармы"

По информации источника, "Шахтер" подписал 18-летнего французского правого вингера Ибрагима Дабо.

Французский талант последние пять лет находился в структуре итальянской "Пармы".

Источник отметим, что вингер подписал с "Шахтером" трехлетний контракт – до лета 2026 года.

Отметим, что слухи о переходе Дабо в "Шахтер" были еще в мае. Даже была информация, что футболист тренируется с командой U-19.

Ранее "Шахтер" возглавил бывший главный тренер "Зари" нидерландец Патрик ван Леувен, который ранее курировал академию "горняков".

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