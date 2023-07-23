Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" підписав контракт із талановитим вінгером із Західної Європи arrow

"Шахтар" підписав контракт із талановитим вінгером із Західної Європи

23 липня 2023 08:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" підписав контракт із талановитим вінгером із Західної Європи
Ібрагім Дабо з футболкою "Шахтаря". Фото: Ніколо Скіра
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" активізувався на трансферному ринку та за поточний тиждень оформив уже третій трансфер. Цього разу "гірники" придбали футболіста з Європи.

Новому футболісту 18 років і грає він на позиції вінгера, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Читайте також:

Раніше "Шахтар" підписав контракти з 18-річним вінгером Невертоном та 21-річним лівим захисником Педріньйо Азеведо з Бразилії. Але найдорожчою покупкою "гірників" у літнє трансферне вікно має стати лівий вінгер "Васко да Гама" Егінальдо — 4 млн євро.

Молодий талант із "Парми"

За інформацією джерела, "Шахтар" підписав 18-річного французького правого вінгера Ібрагіма Дабо.

Французький талант останні п'ять років перебував у структурі італійської "Парми".

Джерело зазначило, що вінгер підписав з "Шахтарем" трирічний контракт — до літа 2026 року.

Зазначимо, що чутки про перехід Дабо до "Шахтаря" були ще в травні. Навіть була інформація, що футболіст тренується із командою U-19.

Раніше "Шахтар" очолив колишній головний тренер "Зорі" нідерландець Патрік ван Леувен, який раніше займався академією "гірників".

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу.

"ПСЖ" виставив на трансфер Мбаппе: гравцю заборонили перебувати з першою командою.

Йошко Гвардіол встановить рекорд під час переходу до "МанСіті": у "РБ Лейпциг" назвали ціну.

"Олександрія" підписала одного із найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз