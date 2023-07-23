"Шахтар" підписав контракт із талановитим вінгером із Західної Європи

Ібрагім Дабо з футболкою "Шахтаря". Фото: Ніколо Скіра

Донецький "Шахтар" активізувався на трансферному ринку та за поточний тиждень оформив уже третій трансфер. Цього разу "гірники" придбали футболіста з Європи.

Новому футболісту 18 років і грає він на позиції вінгера, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Раніше "Шахтар" підписав контракти з 18-річним вінгером Невертоном та 21-річним лівим захисником Педріньйо Азеведо з Бразилії. Але найдорожчою покупкою "гірників" у літнє трансферне вікно має стати лівий вінгер "Васко да Гама" Егінальдо — 4 млн євро.

Молодий талант із "Парми"

За інформацією джерела, "Шахтар" підписав 18-річного французького правого вінгера Ібрагіма Дабо.

Французький талант останні п'ять років перебував у структурі італійської "Парми".

Джерело зазначило, що вінгер підписав з "Шахтарем" трирічний контракт — до літа 2026 року.

Зазначимо, що чутки про перехід Дабо до "Шахтаря" були ще в травні. Навіть була інформація, що футболіст тренується із командою U-19.

Раніше "Шахтар" очолив колишній головний тренер "Зорі" нідерландець Патрік ван Леувен, який раніше займався академією "гірників".

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