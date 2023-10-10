"Шахтер" наказал футболистов из-за скандала с ночным клубом: детали

Евгений Янович в "Шахтере". Фото: instagram.com/e_yanovich10/

Руководство донецкого "Шахтера" отреагировало на историю с походом игроков в ночной клуб и ссорой футболистов с журналистами, которые опубликовали это расследование.

В клубе пообещали наказать футболистов, которые оказались замешаны в скандале, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуна".

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В украинском футболе продолжается скандал, который связан с тем, что несколько футболистов юношеской команды "Динамо" одного из столичных ночных клубов. Игроки были наказаны, однако их в социальных сетях поддержали сверстники из других команд.

Антон Глущенко во время матча. Фото: instagram.com/gluschenko_a/

Артем Нижник из команды "Горняк-Спорт" обозвал журналистов, которые опубликовали кадры с игроками "Динамо". Это сообщение молодого спортсмена лайкнули многие молодые футболисты. К примеру, среди них оказались представители "Шахтера" Евгений Янович и Антон Глущенко.

Комментарии футболистов. Скриншот "Трибуна"

Как отреагировали в "Шахтере"

В донецком клубе пообещали провести воспитательную беседу с игроками, которые поддержали нападки на журналистов. При этом "горняки" собираются организовать общее обучение для футболистов академии по поводу своих публичных проявлений.

Продолжение скандала

Защитник "Металлиста 1925" Егор Коваль не считает виноватыми футболистов, которые оказались в ночном клубе. Он выступил в защиту сверстников и заявил, что они являются плательщиками налогов, а потому якобы имеют право нарушать комендатский час.

Сообщение Егора Коваля. Скриншот

Коваль написал, что в казну государства идет 20% от зарплат игроков. Почему это должно являться разрешением нарушать спортивный режим, спортсмен ничего не сказал.

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