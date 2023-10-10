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"Шахтар" покарав футболістів через скандал із нічним клубом: деталі

10 жовтня 2023 17:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" покарав футболістів через скандал із нічним клубом: деталі
Євген Янович у "Шахтарі". Фото: instagram.com/e_yanovich10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" відреагувало на історію з походом гравців у нічний клуб та сваркою футболістів із журналістами, які опублікували це розслідування.

У клубі пообіцяли покарати футболістів, які виявилися причетними до скандалу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуна".

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В українському футболі триває скандал, який пов'язаний із тим, що кілька футболістів юнацької команди "Динамо" одного зі столичних нічних клубів. Гравців було покарано, проте їх у соціальних мережах підтримали однолітки з інших команд.

Антон Глущенко
Антон Глущенко під час матчу. Фото: instagram.com/gluschenko_a/

Артем Нижник із команди "Гірник-Спорт" обізвав журналістів, які опублікували кадри з гравцями "Динамо". Це повідомлення молодого спортсмена лайкнули багато молодих футболістів. Наприклад, серед них опинилися представники "Шахтаря" Євген Янович та Антон Глущенко.

Коментарі футболістів
Коментарі футболістів. Скриншот "Трибуна"

Як відреагували у "Шахтарі"

У донецькому клубі пообіцяли провести виховну бесіду із гравцями, які підтримали нападки на журналістів. При цьому гірники збираються організувати загальне навчання для футболістів академії з приводу своїх публічних проявів.

Продовження скандалу

Захисник "Металіста 1925" Єгор Коваль не вважає винними футболістів, які опинились у нічному клубі. Він виступив на захист однолітків та заявив, що вони є платниками податків, а тому нібито мають право порушувати комендантську годину.

Єгор Коваль
Повідомлення Єгора Коваля. Скриншот

Коваль написав, що до скарбниці держави йде 20% від зарплат гравців. Чому це має бути дозволом порушувати спортивний режим, спортсмен нічого не сказав.

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