Шахтер принял решение по поводу участия в Суперлиге
Руководство донецкого "Шахтера" официально прокомментировало возможность участия в футбольной европейской Суперлиге. Накануне суд ЕС признал запрет УЕФА на организацию турнира незаконным.
"Шахтер" присоединился к клубам, которые выбирают, участвовали ли в новом турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горняков".
Все больше популярных футбольных клубов из Европы комментируют возможность участия в Суперлиге. Организатором турнира остается президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Однако ему не удалось заручиться поддержкой топ-клубов Европы.
Решение "Шахтера" по Суперлиге
"Горняки" не будут принимать участие в Суперлиге, когда этот турнир будет организован. Чемпионы Украины принимают во внимание рекомендацию УЕФА относительно нового соревнования и не собираются поддерживать этот проект.
"Мы на 100% стремимся работать вместе с другими европейскими командами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря тесному партнерству с УЕФА", — сообщил донецкий "Шахтер".
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