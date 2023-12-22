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Шахтер принял решение по поводу участия в Суперлиге

22 декабря 2023 13:24
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Шахтер принял решение по поводу участия в Суперлиге
"Горняки" перед отпуском. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" официально прокомментировало возможность участия в футбольной европейской Суперлиге. Накануне суд ЕС признал запрет УЕФА на организацию турнира незаконным. 

"Шахтер" присоединился к клубам, которые выбирают, участвовали ли в новом турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горняков". 

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Все больше популярных футбольных клубов из Европы комментируют возможность участия в Суперлиге. Организатором турнира остается президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Однако ему не удалось заручиться поддержкой топ-клубов Европы. 

Шахтер Донецк
Футболисты во время турне. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Решение "Шахтера" по Суперлиге 

"Горняки" не будут принимать участие в Суперлиге, когда этот турнир будет организован. Чемпионы Украины принимают во внимание рекомендацию УЕФА относительно нового соревнования и не собираются поддерживать этот проект. 

"Мы на 100% стремимся работать вместе с другими европейскими командами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря тесному партнерству с УЕФА", — сообщил донецкий "Шахтер". 

Напомним, "Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году. 

Цыганков может заменить бразильскую звезду в известном клубе. 

Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер. 

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ. 

В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

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