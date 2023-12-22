Шахтер принял решение по поводу участия в Суперлиге

"Горняки" перед отпуском. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" официально прокомментировало возможность участия в футбольной европейской Суперлиге. Накануне суд ЕС признал запрет УЕФА на организацию турнира незаконным.

"Шахтер" присоединился к клубам, которые выбирают, участвовали ли в новом турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горняков".

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Футболисты во время турне. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Решение "Шахтера" по Суперлиге

"Горняки" не будут принимать участие в Суперлиге, когда этот турнир будет организован. Чемпионы Украины принимают во внимание рекомендацию УЕФА относительно нового соревнования и не собираются поддерживать этот проект.

"Мы на 100% стремимся работать вместе с другими европейскими командами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря тесному партнерству с УЕФА", — сообщил донецкий "Шахтер".

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