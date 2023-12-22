Шахтар ухвалив рішення щодо участі у Суперлізі
Керівництво донецького "Шахтаря" офіційно прокоментувало можливість участі у футбольній європейській Суперлізі. Напередодні суд ЄС визнав заборону УЄФА на організацію турніру незаконною.
"Шахтар" приєднався до клубів, які обирають чи брали участь у новому турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "гірників".
Дедалі більше популярних футбольних клубів із Європи коментують можливість участі у Суперлізі. Організатором турніру залишається президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес. Однак йому не вдалося заручитись підтримкою топклубів Європи.
Рішення "Шахтаря" щодо Суперліги
"Гірники" не братимуть участі у Суперлізі, коли цей турнір буде організовано. Чемпіони України беруть до уваги рекомендацію УЄФА щодо нового змагання та не збираються підтримувати цей проєкт.
"Ми на 100% прагнемо працювати разом з іншими європейськими командами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству з УЄФА", — повідомив донецький "Шахтар".
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