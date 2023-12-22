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Шахтар ухвалив рішення щодо участі у Суперлізі

22 грудня 2023 13:24
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Шахтар ухвалив рішення щодо участі у Суперлізі
"Гірники" перед відпусткою. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" офіційно прокоментувало можливість участі у футбольній європейській Суперлізі. Напередодні суд ЄС визнав заборону УЄФА на організацію турніру незаконною.

"Шахтар" приєднався до клубів, які обирають чи брали участь у новому турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "гірників".

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Дедалі більше популярних футбольних клубів із Європи коментують можливість участі у Суперлізі. Організатором турніру залишається президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес. Однак йому не вдалося заручитись підтримкою топклубів Європи.

Шахтар Донецьк
Футболісти під час турне. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Рішення "Шахтаря" щодо Суперліги

"Гірники" не братимуть участі у Суперлізі, коли цей турнір буде організовано. Чемпіони України беруть до уваги рекомендацію УЄФА щодо нового змагання та не збираються підтримувати цей проєкт.

"Ми на 100% прагнемо працювати разом з іншими європейськими командами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству з УЄФА", — повідомив донецький "Шахтар".

Нагадаємо, "Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року. 

Циганков може замінити бразильську зірку у відомому клубі. 

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер. 

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ. 

У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".

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