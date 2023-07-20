"Шахтер" продаст своего игрока турецкому клубу

Майкон празднует чемпионство "Шахтера". Фото: instagram.com/maycon/

Донецкий "Шахтер" готов отпустить одного из своих легионеров в турецкий клуб. Стамбульский "Галатасарай" заинтересован в трансфере Майкона.

Бразилец может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Sambafoot.

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Бразильский хавбек Майкон, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", может продолжить карьеру в чемпионате Турции. "Галатасарай" готовит для "Шахтер" официальное предложение по 26-летнему игроку.

Майкон в составе "горняков". Фото: instagram.com/maycon/

Сколько "Шахтер" заработает на продаже Майкона?

Бразилец является воспитанником "Коринтианса". В 2018 году "горняки" заплатили за него 6,6 млн евро. Весной прошлого года полузащитник эвакуировался из Украины в Румынию вместе с другими бразильцами из "Шахтера". В итоге он ушел на правах аренды в "Коринтианс".

У бразильского клуба есть опция первоочередной покупки Майкона. Как только официально станет известна цена, которую предложит "Галатасарай", "Коринтианс" сможет выкупить контракт игрока за те же деньги.

Проблема заключается в том, что у "Коринтианса" нет средств для того, чтобы выкупить Майкона. Согласно слухам, "Галатасарай" предложит "Шахтеру" пять миллионов евро.

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