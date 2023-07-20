Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" продаст своего игрока турецкому клубу arrow

"Шахтер" продаст своего игрока турецкому клубу

20 июля 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" продаст своего игрока турецкому клубу
Майкон празднует чемпионство "Шахтера". Фото: instagram.com/maycon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" готов отпустить одного из своих легионеров в турецкий клуб. Стамбульский "Галатасарай" заинтересован в трансфере Майкона.

Бразилец может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Sambafoot

Читайте также:

Бразильский хавбек Майкон, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", может продолжить карьеру в чемпионате Турции. "Галатасарай" готовит для "Шахтер" официальное предложение по 26-летнему игроку. 

Майкон
Майкон в составе "горняков". Фото: instagram.com/maycon/

Сколько "Шахтер" заработает на продаже Майкона?

Бразилец является воспитанником "Коринтианса". В 2018 году "горняки" заплатили за него 6,6 млн евро. Весной прошлого года полузащитник эвакуировался из Украины в Румынию вместе с другими бразильцами из "Шахтера". В итоге он ушел на правах аренды в "Коринтианс". 

У бразильского клуба есть опция первоочередной покупки Майкона. Как только официально станет известна цена, которую предложит "Галатасарай", "Коринтианс" сможет выкупить контракт игрока за те же деньги. 

Проблема заключается в том, что у "Коринтианса" нет средств для того, чтобы выкупить Майкона. Согласно слухам, "Галатасарай" предложит "Шахтеру" пять миллионов евро. 

Напомним, Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"

Сидорчук может уйти из "Динамо" и продолжить карьеру за рубежом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз